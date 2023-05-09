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    Адвокат: художница Катрин Ненашева задержана на двое суток за неповиновение сотруднику полиции

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    5 комментариев

    Художница и активист Катрин Ненашева задержана в Приозерске на двое суток. Об этом «Фонтанке» сообщил ее адвокат Рафаиль Поляков 8 мая.

    По словам защитника, в отношении Ненашевой возбуждено дело по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности итд). Основанием стал рапорт сотрудника полиции.

    » Задержали до суда на 48 часов», — сказал он.

    Ранее о том, что Катрин Ненашеву задержали в Приозерске, рассказала ее подруга Наталия. По ее словам, полицейские зашли в кафе и сказали, что на художницу есть ориентировка.

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    Комментарии 5

    Гость09 Мая 2023 в 01:03
    как мусора-то звать?
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