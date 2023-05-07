Три человеческих черепа нашли под Петербургом

В Ленобласти полицейские разбираются с неприятными находками. За минувшие сутки найдено три черепа.



Как стало известно «Фонтанке» 7 мая, накануне днем в Токсово прохожего заставила остановиться на входе в Кавголовский лесопарк странная находка. На земле лежал череп. У него отсутствовала нижняя челюсть. Мужчина рассказал о найденном полиции. Останки направлены в морг.



Также в этот день к правоохранителям обращался священник из села Колчаново в Волховском районе. Он нашел два человеческих черепа у разрушенной церкви Тихвинской иконы Божией Матери. Рядом с храмом расположено кладбище.

