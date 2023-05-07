Где отдохнуть на майских бесплатно? 7 проверенных локаций на природе

Фото: Огнев Михаил /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Майские праздники — время, когда многие жители города стараются выбраться поближе к природе. В этой подборке — парки и экотропы, где можно погулять бесплатно или за минимальные деньги.

Линдуловская роща



Природный заказник находится на холмистом берегу реки, которая раньше называлась Линдуловка, а сейчас стала Рощинкой. Саму рощу создали еще в 1738 году по приказу Петра Первого, чтобы выращивать здесь лес для верфи. В Линдуловской роще проложена экотропа протяженностью около пяти километров. Её можно пройти за полтора часа, а по пути отдохнуть в беседках и полюбоваться на огромные лиственницы.

Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: от Финляндского вокзала на электричке до станции Рощино, потом 3 километра пешком.



Парк Монрепо



Фото: Огнев Михаил /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Выборгский скально-пейзажный парк Монрепо входит в 20 красивейших мест России по версии National Geographic. Здесь можно погрузиться в атмосферное размеренное созерцание на берегу Выборгского залива и зайти с сокровенным в пещеру желаний. Не забудьте надеть удобную обувь и захватить с собой термос с чаем и бутербродами.



Сколько стоит: 200 рублей за взрослый билет.

Как добраться: от Финляндского вокзала до Выборга — на электричке, от выборгского железнодорожного вокзала до парка — на автобусе или такси.

Комаровский берег



Самый первый экологический маршрут на особо охраняемых природных территориях Петербурга — экотропа в Комарово, появившаяся в 2014 году. Провести на тропе можно несколько часов, хотя ее протяженность всего 2,8 километров. Прогулка начинается на Морской улице, которая спускается к заливу. Здесь вы попадете в парк виллы Рено с системой живописных прудов, разбитых в начале ХХ века. Путь идёт сквозь сосновый лес, заросший черникой и вереском. Пройдя через него, можно посидеть на берегу, любуясь на море и слушая крики чаек.



Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до станции Комарово.

Сестрорецкое болото



Одна из самых популярных экотроп среди петербуржцев, хоть её построили совсем недавно — в 2019 году. Маршрут длиной в два километра идет через торфяники: за последние тысячу лет ландшафт Сестрорецкого болота практически не изменился. Сбиться с пути невозможно — никаких развилок на пути нет.



Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: на электричке, которая отходит Финляндского вокзала в Сестрорецком или Выборгском направлении. Выйти на станции Белоостров, а там дойти до конца улицы Железнодорожная.

Дудергофские высоты



Главная особенность экотропы на Дудергофских высотах — перепад высоты. В пути отдыхающих ждут две обзорные площадки. На Вороньей горе можно насладиться видом на озеро и ближайшие населенные пункты, а на Ореховой — разглядеть юг Санкт-Петербурга (для этого захватите с собой бинокль). Приятный бонус — на маршруте есть родник с питьевой водой.

Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: от Балтийского вокзала до станции Можайская на электричке, потом около 10 минут пешком до начала тропы.

Парк Сергиевка



Может быть, не самое очевидное, но по-своему уютное место. На территории в 120 гектаров есть несколько прудов с мостиками, построенный в XIX веке дворец Лейхтенбергских и внезапная пасхалка в виде каменной головы. Хоть дворцово-парковый ансамбль и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, многолюдно здесь почти не бывает.



Сколько стоит: бесплатно.

Как добраться: на электричке, которая отходит от Балтийского вокзала в Калищенском направлении. Выйти на станции «Университет».

Парк Александрия



Парк Александрия был заложен по указу Николая II. Здесь императорская семья проводила несколько месяцев в году. Как и Сергиевка, Александрия находится в Петергофе. В парке нет торжественных фонтанов, но зато и посетителей на порядок меньше. Можно прогуляться до дворца Коттедж и готической капеллы, а затем спуститься к Финскому заливу.

Сколько стоит: до 10:00 и после 18:00 — бесплатно, в другое время за взрослый билет придется заплатить 300 рублей.

