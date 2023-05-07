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    Где отдохнуть на майских бесплатно? 7 проверенных локаций на природе

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    16 комментариев
    Фото: Огнев Михаил /«Фонтанка.ру»
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    Майские праздники — время, когда многие жители города стараются выбраться поближе к природе. В этой подборке — парки и экотропы, где можно погулять бесплатно или за минимальные деньги.

    Линдуловская роща


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    Природный заказник находится на холмистом берегу реки, которая раньше называлась Линдуловка, а сейчас стала Рощинкой. Саму рощу создали еще в 1738 году по приказу Петра Первого, чтобы выращивать здесь лес для верфи. В Линдуловской роще проложена экотропа протяженностью около пяти километров. Её можно пройти за полтора часа, а по пути отдохнуть в беседках и полюбоваться на огромные лиственницы.

    Сколько стоит: бесплатно.

    Как добраться: от Финляндского вокзала на электричке до станции Рощино, потом 3 километра пешком.

    Парк Монрепо


    Фото: Огнев Михаил /«Фонтанка.ру»
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    Выборгский скально-пейзажный парк Монрепо входит в 20 красивейших мест России по версии National Geographic. Здесь можно погрузиться в атмосферное размеренное созерцание на берегу Выборгского залива и зайти с сокровенным в пещеру желаний. Не забудьте надеть удобную обувь и захватить с собой термос с чаем и бутербродами.

    Сколько стоит: 200 рублей за взрослый билет.

    Как добраться: от Финляндского вокзала до Выборга — на электричке, от выборгского железнодорожного вокзала до парка — на автобусе или такси.

    Комаровский берег


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    Самый первый экологический маршрут на особо охраняемых природных территориях Петербурга — экотропа в Комарово, появившаяся в 2014 году. Провести на тропе можно несколько часов, хотя ее протяженность всего 2,8 километров. Прогулка начинается на Морской улице, которая спускается к заливу. Здесь вы попадете в парк виллы Рено с системой живописных прудов, разбитых в начале ХХ века. Путь идёт сквозь сосновый лес, заросший черникой и вереском. Пройдя через него, можно посидеть на берегу, любуясь на море и слушая крики чаек.

    Сколько стоит: бесплатно.

    Как добраться: на электричке от Финляндского вокзала до станции Комарово.

    Сестрорецкое болото


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    Одна из самых популярных экотроп среди петербуржцев, хоть её построили совсем недавно — в 2019 году. Маршрут длиной в два километра идет через торфяники: за последние тысячу лет ландшафт Сестрорецкого болота практически не изменился. Сбиться с пути невозможно — никаких развилок на пути нет.

    Сколько стоит: бесплатно.

    Как добраться: на электричке, которая отходит Финляндского вокзала в Сестрорецком или Выборгском направлении. Выйти на станции Белоостров, а там дойти до конца улицы Железнодорожная.

    Дудергофские высоты


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    Главная особенность экотропы на Дудергофских высотах — перепад высоты. В пути отдыхающих ждут две обзорные площадки. На Вороньей горе можно насладиться видом на озеро и ближайшие населенные пункты, а на Ореховой — разглядеть юг Санкт-Петербурга (для этого захватите с собой бинокль). Приятный бонус — на маршруте есть родник с питьевой водой.

    Сколько стоит: бесплатно.

    Как добраться: от Балтийского вокзала до станции Можайская на электричке, потом около 10 минут пешком до начала тропы.

    Парк Сергиевка


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    Может быть, не самое очевидное, но по-своему уютное место. На территории в 120 гектаров есть несколько прудов с мостиками, построенный в XIX веке дворец Лейхтенбергских и внезапная пасхалка в виде каменной головы. Хоть дворцово-парковый ансамбль и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, многолюдно здесь почти не бывает.

    Сколько стоит: бесплатно.

    Как добраться: на электричке, которая отходит от Балтийского вокзала в Калищенском направлении. Выйти на станции «Университет».

    Парк Александрия

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    Парк Александрия был заложен по указу Николая II. Здесь императорская семья проводила несколько месяцев в году. Как и Сергиевка, Александрия находится в Петергофе. В парке нет торжественных фонтанов, но зато и посетителей на порядок меньше. Можно прогуляться до дворца Коттедж и готической капеллы, а затем спуститься к Финскому заливу.

    Сколько стоит: до 10:00 и после 18:00 — бесплатно, в другое время за взрослый билет придется заплатить 300 рублей.

    Как добраться: от метро «Автово» до остановки «Александрия» на автобусах (уточняйте актуальное расписание в интернете) или от Балтийского вокзала до станции «Новый Петергоф» на электричке, а потом на автобусе до остановки «Никольская улица».

    Фото: Огнев Михаил /«Фонтанка.ру»
    Фото: Пётр Иванов. Собственная работа, Общественное достояние
    Фото: Огнев Михаил /«Фонтанка.ру»
    Фото: Oopt.spb. Собственная работа, CC BY-SA 4.0
    Фото: Александр Байдуков. Собственная работа, CC BY-SA 4.0
    Фото: Line Gausvalter. Собственная работа, CC BY-SA 4.0
    Фото: Екатерина Борисова. Собственная работа, CC BY-SA 4.0
    Фото: Pavlikhin. Собственная работа, CC BY-SA 3.0

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    Комментарии 16

    Гость07 Мая 2023 в 09:51
    на Гардазее
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