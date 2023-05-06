Столб черного дыма поднялся в небо на юго-западе Петербурга. В Новогорелово полыхает мусор

Густые клубы дыма заметили жители юго-запада Петербурга. Видеозаписями и фотографиями 6 мая поделились читатели «Фонтанки».
Черный столб в небе было видно из окон электрички, автомобиля и домов, расположенных в сотнях метрах от пожара.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области сообщили, что возгорание произошло на территории посёлка Новогорелово. Там воспламенился мусор на площади 70 квадратных метров.
В пабликах Новогорелово, как пишет 47news, утверждают, что по локации очень похоже на местную стихийную свалку, куда выкидывают мусор, пленку и старые паллеты. Ее периодически поджигают, в этом сезоне, похоже, впервые.