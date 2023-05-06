СК возбудил дело после взрыва машины Захара Прилепина. Но не говорит — какое

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин. Об этом сообщила пресс-служба СКР 6 мая. По какой статье квалифицировали случившееся, не уточняется.



По данным МВД РФ, взрыв произошел в одной из деревень Борского района Нижегородской области. В результате взрыва один человек погиб, писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет.



По данным собеседника РБК, писатель возвращался с территории новых регионов и остановился поесть под Нижним Новгородом. Взрыв произошел сразу после того, как Audi Q7 отправился в дальнейший путь.

