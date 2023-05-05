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    Боевые действия

    Экс-полицейский из Ленобласти погиб в ходе боевых действий

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    Житель Кировского района Ленобласти Михаил Егоров погиб в зоне боевых действий в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Соболезнования его близким 5 мая выразила районная администрация.

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    Егоров родился 11 января 1983 года, окончил школу в Отрадном, учился в Санкт-Петербургском университете МВД. После этого он несколько лет работал в полиции Кировского района, а затем стал предпринимателем и многодетным отцом.

    Соболезнования близким Егорова выразил также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает 47news.

    Фото: Администрация Кировского района ЛО

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