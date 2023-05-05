Экс-полицейский из Ленобласти погиб в ходе боевых действий

Житель Кировского района Ленобласти Михаил Егоров погиб в зоне боевых действий в городе Артемовск (украинское название — Бахмут). Соболезнования его близким 5 мая выразила районная администрация.
Егоров родился 11 января 1983 года, окончил школу в Отрадном, учился в Санкт-Петербургском университете МВД. После этого он несколько лет работал в полиции Кировского района, а затем стал предпринимателем и многодетным отцом.
Соболезнования близким Егорова выразил также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает 47news.