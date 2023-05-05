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    ТАСС: Нефтеперерабатывающий завод на Кубани загорелся из-за атаки беспилотника

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    Из-за атаки беспилотника произошел пожар на территории Ильского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. Об этом 5 мая сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Это второй инцидент на заводе за два дня.

    РИА Новости со ссылкой на экстренные службы передаёт, что причиной нового пожара стало самовоспламенение предыдущего очага пожара после атаки дрона.

    По данным ГУ МЧС, возгорание ликвидировано. Никто не пострадал.

    Ночью 4 мая на НПЗ загорелся резервуар с нефтепродуктами. По данным ТАСС, причиной также стало падение беспилотника. 167 человек и 37 единиц техники ликвидировали пожар к утру.

    Утром 3 мая в том же Краснодарском крае после попадания беспилотника вспыхнул резервуар с нефтепродуктами в поселке Волна, неподалеку от порта Тамань. Никто не пострадал. Пожар тушили весь день.

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