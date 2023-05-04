Вторую фигурантку дела об убийстве 13-летней Василисы тоже арестовали

Арест назначен до 2 июля. В зал Анфису ввели в пальто с капюшоном. В руках она держала ингалятор. Полицейские сказали ей обращаться за помощью, если она себя плохо почувствует. Против меры девочка не возражала, а вот адвокат и мать просили запрет определенных действий.

Чуть ранее в четверг был арестован 16-летний Илья, подозреваемый в убийстве. Оба процесса проходили в закрытом режиме.

Мать девочки говорила, что школьница хорошо училась и не была замечена в пристрастиях к вредным привычкам. Ранее суд арестовал на 2 месяца 16-летнего Илью, подозреваемого в убийстве молотком. Анфиса, по версии следствия, снимала происходящее на видео. Она знала о планах друга, но не воспринимала их всерьез.

