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    Вторую фигурантку дела об убийстве 13-летней Василисы тоже арестовали

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Красногвардейский суд Петербурга отправил под стражу 15-летнюю Анфису, подозреваемую в пособничестве в убийстве школьницы Василисы. Решение вынесено 4 мая.

    Арест назначен до 2 июля. В зал Анфису ввели в пальто с капюшоном. В руках она держала ингалятор. Полицейские сказали ей обращаться за помощью, если она себя плохо почувствует. Против меры девочка не возражала, а вот адвокат и мать просили запрет определенных действий.

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    Чуть ранее в четверг был арестован 16-летний Илья, подозреваемый в убийстве. Оба процесса проходили в закрытом режиме.

    Мать девочки говорила, что школьница хорошо училась и не была замечена в пристрастиях к вредным привычкам. Ранее суд арестовал на 2 месяца 16-летнего Илью, подозреваемого в убийстве молотком. Анфиса, по версии следствия, снимала происходящее на видео. Она знала о планах друга, но не воспринимала их всерьез.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

    По версии следствия, 16-летний Илья забил 13-летнюю девочку Василису молотком. Труп он закопал в заранее подготовленную яму у посёлка Парголово. Помогала работать лопатой подростку, предположительно, его 15-летняя подруга Анфиса. Подростки с телефона жертвы написали ее матери, затем разбили гаджет и выкинули его. Позже Илья написал в своём телеграм-канале: «Я доказал своё величие». Анфиса на допросе рассказала о своих сожалениях и страхе перед другом. Ее мать говорит, что дочь росла прилежной и хорошо училась.

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