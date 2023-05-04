В результате атаки БПЛА на Кремль повреждён купол Сенатского дворца

Два медных листа повреждены на куполе Сенатского дворца в результате украинской атаки на Кремль. Об этом рассказал 4 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа, два медных листа, которые покрывают купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, я точно не знаю, будут там или сегодня, или завтра заменены», — сказал журналистам Песков.

Он подчеркнул, что других повреждений или разрушений нет. В управделами президента РИА Новости сообщили, что заменят листы к 5 мая.