В результате атаки БПЛА на Кремль повреждён купол Сенатского дворца

Два медных листа повреждены на куполе Сенатского дворца в результате украинской атаки на Кремль. Об этом рассказал 4 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено два листа, два медных листа, которые покрывают купол. Эти два медных листа будут, если уже не заменены, я точно не знаю, будут там или сегодня, или завтра заменены», — сказал журналистам Песков.
Он подчеркнул, что других повреждений или разрушений нет. В управделами президента РИА Новости сообщили, что заменят листы к 5 мая.
«Наши специальные службы примут решения в нынешних условиях, стоит ли вблизи снимать крышу, когда такие опасности существуют. Не знаю, если примут такое решение, то возможно, если нет, то нет», — отметил Песков.
По его словам, в Кремле будут усилены меры безопасности, включая ПВО. Сейчас режим работы уже усилен в рамках подготовки к параду Победы.
«Разумеется, все будет усилено. И так уже все усилено и в контексте подготовки к параду, и в целом резиденция президента охраняется», — ответил Песков.
Он подчеркнул, что инцидент — это «тема для глубокого анализа наших специалистов, они будут делать свою работу».
Беспилотники пытались совершить удар по кремлевской резиденции президента России ночью 3 мая. Известно, что аппарата было два, их вывели из строя. Никто не пострадал. По словам Пескова, главы государства в этот момент в здании не было. В Кремле заявили, что это попытка покушения на Путина. Возбуждено уголовное дело о теракте. Лидер Украины Зеленский отрицает причастность Киева.