Центральный участок ЗСД временно оставят без двух полос

Дорожники на неделю ограничат движение по Западному скоростному диаметру Петербурга. Центральный участок сузят вдвое для строительства развязки.
С 22:00 5 мая до 6:00 11 мая на Центральном участке ЗСД в районе Васильевского острова на основном ходе в сторону южной развязки с КАД для движения будут доступны только две левые полосы, сообщает 4 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там строят развязку ЗСД с улицей Шкиперский проток.
«Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ», — добавляют в пресс-службе. Водителей просят быть особенно внимательными и строго соблюдать ПДД.