    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    2 м/с, с-з

    766мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd79.31eur87.58

    Центральный участок ЗСД временно оставят без двух полос

    540
    обсудить

    Дорожники на неделю ограничат движение по Западному скоростному диаметру Петербурга. Центральный участок сузят вдвое для строительства развязки.

    С 22:00 5 мая до 6:00 11 мая на Центральном участке ЗСД в районе Васильевского острова на основном ходе в сторону южной развязки с КАД для движения будут доступны только две левые полосы, сообщает 4 мая пресс-служба «Магистрали северной столицы». Там строят развязку ЗСД с улицей Шкиперский проток.

    «Ограничения, вводимые в связи с производством работ, планируются на часы минимальной транспортной нагрузки с учетом требований к безопасности проведения работ», — добавляют в пресс-службе. Водителей просят быть особенно внимательными и строго соблюдать ПДД.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close