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    «Ъ»: Российские блогеры-миллионники с TikTok потеряли до 72 % доходов за последний год

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    9 комментариев

    Российские блогеры-миллионники, публикующие контент в TikTok, по итогам первого квартала потеряли в среднем 72 % сборов. Переход на YouTube и похожие площадки пока не привел к восстановлению их доходов. К такому выводу, как пишет 4 мая «Коммерсантъ», пришли в Ассоциации блогеров и агентств (АБА) после того, как оценили десятку блогеров с аудиторией от 2,7 млн человек. Год к году их ежемесячный доход снизился с 7,9 млн руб. до 2,5 млн руб.

    Причиной уменьшения дохода могло стать сокращение числа рекламодателей и охватов публикаций.

    После начала военных действий на Украине иностранные сервисы начали устанавливать ограничения в использовании цифровых платформ и соцсетей. В частности, TikTok ограничил загрузку новых видео и доступ к зарубежному контенту. Это способствовало миграции россиян на другие ресурсы, в том числе отечественные. Например, в 2022 году просмотры «клипов» в VK выросли на 127 %, до 836 млн. Число создателей контента выросло на 133 %.

    Блогерам-миллионникам из TikTok не так просто переходить на альтернативные площадки, отметили в АБА. Ни на одной из платформ количество подписчиков даже близко не подходит к тому, которое у них было. Кроме того, рекламодатели не спешат предлагать им сотрудничество.

    А вот у микроблогеров, число подписчиков которых не превышает 50 тысяч, проблем миграции с TikTok нет. Их значительная часть адаптировалась к ситуации, и их доходы за первый квартал этого года выросли на 23–25 %.

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    Комментарии 9

    Гость04 Мая 2023 в 11:41
    ахахха
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