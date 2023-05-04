На севере Петербурга мужчина долго жил с телом матери, а потом умер сам

Страшная картина предстала глазам сотрудников полиции, приставов и жилконторы после вскрытия квартиры в Приморском районе: среди бардака и горы пластиковых бутылок лежали два тела.
На улицу Ильюшина приставов привел исполнительный лист по иску, который ЖКС подал к хозяйке-неплательщице, 84-летней женщине, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).
После вскрытия помещения тело женщины нашли на кровати в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Судя по состоянию, погибшая пролежала там долгое время. В другой комнате нашли тело её 61-летнего сына, который был зарегистрирован совсем в другом месте. Он умер явно гораздо позже матери.
Тела направили в морг для установления причины смерти.