Власти Ленобласти опровергли информацию о странных предметах на ЛЭП

В Ленобласти извинилась за «поспешную публикацию неподтвержденной информации» о шести подозрительных предметах на ЛЭП у деревни Ковшово. Соответствующее сообщение появилось 3 мая на сайте администрации региона.



Там заявили, что управление пресс-службы губернатора и правительства области «не располагает информацией об обнаружении подозрительных устройств на линии электропередачи» у Ковшово.



Ранее такая информация появилась в телеграм-канале пресс-службы правительства ЛО. В сообщении было сказано о шести предметах на ЛЭП, похожих на взрывные устройства, и что на место выехали силовики.

