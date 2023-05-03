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    Ночью дроны пытались атаковать резиденцию Путина

    Власти Ленобласти опровергли информацию о странных предметах на ЛЭП

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    В Ленобласти извинилась за «поспешную публикацию неподтвержденной информации» о шести подозрительных предметах на ЛЭП у деревни Ковшово. Соответствующее сообщение появилось 3 мая на сайте администрации региона.

    Там заявили, что управление пресс-службы губернатора и правительства области «не располагает информацией об обнаружении подозрительных устройств на линии электропередачи» у Ковшово.

    Ранее такая информация появилась в телеграм-канале пресс-службы правительства ЛО. В сообщении было сказано о шести предметах на ЛЭП, похожих на взрывные устройства, и что на место выехали силовики.

    Напомним, около полуночи 1 мая стало известно о подрыве опоры ЛЭП там же — в Сусанинском поселении. Позже на ней нашли неразорвавшееся взрывное устройство, а на соседней — еще два. Следственная служба ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. «Фонтанка» рассказывала, что известно о подрыве.

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