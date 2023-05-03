«Каждой твари — по паре». В Петербурге предложили создать аналог Tinder в рамках проекта «Твой бюджет»

Не успел сервис знакомств Tinder объявить об уходе из России, как петербуржцы уже готовы создать ему конкурента. Инициатива размещена на сайте проекта «Твой бюджет». Она уже прошла проверку на соответствие формальным критериям, следующим этапом будут публичные обсуждения, которые пройдут в мае.



Рабочее название приложения «Каждой твари — по паре». Как следует из описания, сервис будет создавать «метчи» «по аналогии с подбором предложений по ипотеке». Ключевыми факторами будет совпадение запроса (знакомство для дружбы, потенциальной любви, секса, создания семьи или другое) и интересов. «Например, обоим нравится «Карточный домик»/ Эрмитаж/ паста с креветками», — пишут авторы инициативы. Затраты на создание оцениваются в 1,8 млн рублей. Именно столько понадобится на оплату труда программистов, психолога в вопросах отношений и куратора проекта, считают авторы заявки. «Потенциально проект финансово привлекателен (окупаем и прибылен)», — говорится в описании.

