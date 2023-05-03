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    Играл любящего мужа. Что говорят про предполагаемого убийцу Василисы в его театральной студии

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    Фото: Sergey Nivens / Adobe Stock
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    Девятиклассник Илья, который сначала похвастался в «Телеграме», а потом и признался полицейским в убийстве девочки Василисы, занимался в одной из известных театральных студий Петербурга. «Фонтанка» поговорила с художественным руководителем.

    — Да, он занимался. В прошлом году он был первый год, а в этом практически к нам не ходил, появился осенью пару раз.

    — Вы знаете, что его подозревают сейчас в убийстве?

    — Да, я знаю, к сожалению, это ужасная какая-то ситуация. Вот всё, что я могу сказать.

    — Как он вообще вёл себя в коллективе?

    — Он, конечно, с самого начала производил впечатление такого немножко странного человека, отдельного от всех. Такие бывают у нас, в общем-то, и не так чтобы это было очень редко. [Ребята] бывают разные, но мы работаем со всеми.

    В этом году он, в общем, нас бросил и на репетиции не ходил. В начале года [посещал], я боюсь точно сказать, может быть, в ноябре. И то, как говорится, через пень-колоду. Мы делали и продолжаем делать сейчас учебный спектакль по Чехову. В результате мне пришлось его заменить, поскольку ребята остальные-то не виноваты. Предположить, что в нем какие-то дела, я, по крайней мере, не мог. Это просто шок, что произошло. Тут нужны, конечно, расследование и экспертизы.

    — Не рассказывал, почему перестал ходить?

    — У нас есть дежурные на спектаклях, они стоят у двери, когда зрители приходят. Вот пару раз я его видел, но не задавал вопрос, почему он не ходит. Это же добровольное дело, парень взрослый. Мы, в общем, стараемся таким образом с ними общаться, чтобы если тебе нужно, мы всегда рады принять, даже если ты пропустил что-то. Мы для этого и существуем, чтобы поддерживать ребят во всяких ситуациях. Видел его пару раз, он стоял дежурным, при галстуке…

    А так с осени его нет. И в прошлом году, когда он занимался первый год в студии, я сейчас уже не помню, как он посещал, но тоже не очень. Потом у нас был зачетный спектакль — две миниатюры по рассказам О. Генри. Он там играл одну из ролей, но он сказал мне, что он не будет, потому что он уезжает куда-то, то ли его увозят. В общем, он в экзамене не участвовал в этом творческом тоже.

    — Друзья у него были в театре?

    — Не возьмусь сказать. Знаю только, что ни в какие конфликтные ситуации с ребятами — по крайней мере, при мне — не вступал. Когда его не было, ребята терпеливо ждали, причем не день, не два, неделями даже, может быть, месяц-другой. Как-то выкручивались пока, наконец, они мне, по-моему, даже сказали, что Илья ходить не будет. Я его заменил: нет и нет.

    — Не знаю, как проходит отбор у вас, но обычно же в театральных студиях нужно читать на экзамене какие-то произведения. Не помните, что он читал на вступительных? Какие у него были интересы, кого хотел играть? Может, тяготел к чему-то мрачному?

    — Нет, я, конечно, не помню, что он читал. Боюсь, это вряд ли удастся восстановить. Что касается тяготения к каким-то депрессивным [темам], я [этого] тоже не наблюдал. В учебном спектакле, в котором он в результате не стал в премьере участвовать, играл весьма позитивного молодого человека. Может, вы знаете, есть миниатюра «Дары волхвов», где влюбленные дарят друг другу подарки (сюжет о двух молодых супругах, каждый из которых втайне продает самое дорогое, чтобы сделать любимому рождественский подарок; в итоге сами подарки оказываются бесполезными, но поступок каждого из героев подтверждает их чувства. — Прим. ред.)? Вот он в ней играл. Сказать, что у меня есть какая-то информация о том, что он тяготел к каким-то депрессивным произведениям... Нет, такого не было.

    — У него не было какого-то псевдонима? Кажется, в соцсетях у него нет страницы с реальным именем.

    — Нет, этого я не знал. Не знаю, есть ли он у меня в друзьях. По идее, не должен быть, потому что у меня во «ВКонтакте» есть те, кто активно [занимается]. Посылаю ребятам иногда расписание и прочее. Я иногда создаю беседу так называемую, но там я не состою. Они меня не зовут, а я, естественно, не прошу их это сделать.

    Не буду делать поспешных выводов, но для меня и всех остальных — это просто шок.

    Беседовала Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

    Фото: Sergey Nivens / Adobe Stock

    Напомним, 13-летнюю Василису искали с 1 мая. По предварительным данным, ее заманили в лес в Парголово под выдуманным предлогом, после чего забили молотком и закопали. По мнению следствия, непосредственно убивал 9-классник Илья, он признался в этом при первом же опросе. Компанию ему составляла — и снимала все на видео — предположительно, его знакомая Анфиса. Подробнее о том, что известно на данный момент об этом резонансном убийстве — читайте на «Фонтанке».

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