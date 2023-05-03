Играл любящего мужа. Что говорят про предполагаемого убийцу Василисы в его театральной студии

Фото: Sergey Nivens / Adobe Stock Поделиться Поделиться





Девятиклассник Илья, который сначала похвастался в «Телеграме», а потом и признался полицейским в убийстве девочки Василисы, занимался в одной из известных театральных студий Петербурга. «Фонтанка» поговорила с художественным руководителем.



— Да, он занимался. В прошлом году он был первый год, а в этом практически к нам не ходил, появился осенью пару раз.



— Вы знаете, что его подозревают сейчас в убийстве?

— Да, я знаю, к сожалению, это ужасная какая-то ситуация. Вот всё, что я могу сказать.



— Как он вообще вёл себя в коллективе?

— Он, конечно, с самого начала производил впечатление такого немножко странного человека, отдельного от всех. Такие бывают у нас, в общем-то, и не так чтобы это было очень редко. [Ребята] бывают разные, но мы работаем со всеми.

В этом году он, в общем, нас бросил и на репетиции не ходил. В начале года [посещал], я боюсь точно сказать, может быть, в ноябре. И то, как говорится, через пень-колоду. Мы делали и продолжаем делать сейчас учебный спектакль по Чехову. В результате мне пришлось его заменить, поскольку ребята остальные-то не виноваты. Предположить, что в нем какие-то дела, я, по крайней мере, не мог. Это просто шок, что произошло. Тут нужны, конечно, расследование и экспертизы.



— Не рассказывал, почему перестал ходить?

— У нас есть дежурные на спектаклях, они стоят у двери, когда зрители приходят. Вот пару раз я его видел, но не задавал вопрос, почему он не ходит. Это же добровольное дело, парень взрослый. Мы, в общем, стараемся таким образом с ними общаться, чтобы если тебе нужно, мы всегда рады принять, даже если ты пропустил что-то. Мы для этого и существуем, чтобы поддерживать ребят во всяких ситуациях. Видел его пару раз, он стоял дежурным, при галстуке…



А так с осени его нет. И в прошлом году, когда он занимался первый год в студии, я сейчас уже не помню, как он посещал, но тоже не очень. Потом у нас был зачетный спектакль — две миниатюры по рассказам О. Генри . Он там играл одну из ролей, но он сказал мне, что он не будет, потому что он уезжает куда-то, то ли его увозят. В общем, он в экзамене не участвовал в этом творческом тоже.



— Друзья у него были в театре?

— Не возьмусь сказать. Знаю только, что ни в какие конфликтные ситуации с ребятами — по крайней мере, при мне — не вступал. Когда его не было, ребята терпеливо ждали, причем не день, не два, неделями даже, может быть, месяц-другой. Как-то выкручивались пока, наконец, они мне, по-моему, даже сказали, что Илья ходить не будет. Я его заменил: нет и нет.

— Не знаю, как проходит отбор у вас, но обычно же в театральных студиях нужно читать на экзамене какие-то произведения. Не помните, что он читал на вступительных? Какие у него были интересы, кого хотел играть? Может, тяготел к чему-то мрачному?



— Нет, я, конечно, не помню, что он читал. Боюсь, это вряд ли удастся восстановить. Что касается тяготения к каким-то депрессивным [темам], я [этого] тоже не наблюдал. В учебном спектакле, в котором он в результате не стал в премьере участвовать, играл весьма позитивного молодого человека. Может, вы знаете, есть миниатюра «Дары волхвов», где влюбленные дарят друг другу подарки (сюжет о двух молодых супругах, каждый из которых втайне продает самое дорогое, чтобы сделать любимому рождественский подарок; в итоге сами подарки оказываются бесполезными, но поступок каждого из героев подтверждает их чувства. — Прим. ред.)? Вот он в ней играл. Сказать, что у меня есть какая-то информация о том, что он тяготел к каким-то депрессивным произведениям... Нет, такого не было.

— У него не было какого-то псевдонима? Кажется, в соцсетях у него нет страницы с реальным именем.

— Нет, этого я не знал. Не знаю, есть ли он у меня в друзьях. По идее, не должен быть, потому что у меня во «ВКонтакте» есть те, кто активно [занимается]. Посылаю ребятам иногда расписание и прочее. Я иногда создаю беседу так называемую, но там я не состою. Они меня не зовут, а я, естественно, не прошу их это сделать.



Не буду делать поспешных выводов, но для меня и всех остальных — это просто шок.



Беседовала Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»