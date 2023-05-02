Капибары и петербуржцы впервые вошли в контакт. Посмотрите, как кормят очаровательных водосвинок

В Ленинградском зоопарке водосвинкам 2 мая устроили показательную кормежку. Петербуржцы просили об этом давно, ведь они выбирали капибарам имена, когда самка Кайса и самец Ермак родили детей. Малышей назвали Нева, Эрмитаж и Сенат.
«В Ленинградском зоопарке живет пара капибар, которые уже дважды стали родителями. У них сейчас в зоопарке три очаровательных детеныша и одна старшая сестра», — рассказала Александра Лупанова, сотрудник просветительного отдела Ленинградского зоопарка.
Грызуны стали трендом в 2022–2023 годах. Их хитрые самодовольные мордашки очаровали людей и, кажется, надолго.