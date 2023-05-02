Дело о смерти участницы «Дома-2» в Петербурге прекращено. Последним её видел таксист

Следственный комитет Петербурга кропотливо исследовал обстоятельства, приведшие к гибели участницы теле-шоу «Дом-2» Анастасии Кочервей, чье тело вытащили из Финского залива прошлым летом.
Как стало известно «Фонтанке» 2 мая, дело, возбужденное по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности, прекращено за отсутствием события преступления. Следователям удалось восстановить события дня, когда Анастасию в последний раз видели живой, — 7 августа 2022 года. Девушка, по предварительной информации, днем разговаривала с матерью по телефону, а вечером поехала к знакомому на Кондратьевский проспект. Там у них случился секс, после которого мужчина вызвал такси и проконтролировал, как девушка добралась до дома.
Опрошенный таксист также подтвердил, что отвез Анастасию по заявленному адресу, но она якобы попросила его задержаться. Вышла из дома в толстовке с капюшоном, и по её просьбе машина отвезла её к Финскому заливу.
Мужчину проверили на возможную причастность к смерти девушки (он, например, проходил полиграф), но подозрения не подтвердились.
Отметим, что родители Кочервей не признали в погибшей свою дочь, хотя родство подтверждено экспертизой ДНК.
«Фонтанка» писала, что в крови погибшей эксперты нашли наркотики. Друзья Анастасии также говорили в СК о её пагубной привычке, перепадах настроения, а в телефоне девушки следователи нашли следы деятельности по заработку денег, которая явно не порадовала бы родителей.