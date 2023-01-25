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    Участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, тело которой нашли в Финском заливе, попала в воду еще живой

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    Следственный комитет продолжает расследование дела о «причинении смерти по неосторожности», которое было возбуждено после обнаружения в воде Финского залива тела участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 января, причина смерти девушки точно так и не установлена из-за того, что тело долгое время пробыло в воде, прежде чем его нашли. Однако специалисты, по предварительной информации, смогли установить, что в воду Кочервей попала еще живой. Сама она туда упала или же её утопили, выяснится, когда будут найдены те, кто провел с ней последние часы до гибели. Выяснилось также, что перед гибелью девушка принимала наркотики.

    Тело неизвестной женщины с наращёнными белыми прядями, силиконовой грудью и большой татуировкой игральных карт нашли в воде Финского залива 13 августа прошлого года. Другая участница «Дома-2» Олеся Малибу почти сразу же написала, что это Кочервей. Однако официально эта информация была подтверждена только к концу года благодаря генетической экспертизе.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как жила после шоу Анастасия Кочервей и что могло привести к трагедии.

    СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» для того, чтобы провести все необходимые для установления причин смерти экспертизы.

    Чуть позже та же Малибу сообщила, что в Петербурге якобы задержали мужчину, который мог быть причастен к гибели Кочервей, но СК опроверг эту информацию.

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