Участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, тело которой нашли в Финском заливе, попала в воду еще живой

Следственный комитет продолжает расследование дела о «причинении смерти по неосторожности», которое было возбуждено после обнаружения в воде Финского залива тела участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей.



Как стало известно «Фонтанке» 25 января, причина смерти девушки точно так и не установлена из-за того, что тело долгое время пробыло в воде, прежде чем его нашли. Однако специалисты, по предварительной информации, смогли установить, что в воду Кочервей попала еще живой. Сама она туда упала или же её утопили, выяснится, когда будут найдены те, кто провел с ней последние часы до гибели. Выяснилось также, что перед гибелью девушка принимала наркотики.

