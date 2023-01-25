Участница «Дома-2» Анастасия Кочервей, тело которой нашли в Финском заливе, попала в воду еще живой

Следственный комитет продолжает расследование дела о «причинении смерти по неосторожности», которое было возбуждено после обнаружения в воде Финского залива тела участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей.
Как стало известно «Фонтанке» 25 января, причина смерти девушки точно так и не установлена из-за того, что тело долгое время пробыло в воде, прежде чем его нашли. Однако специалисты, по предварительной информации, смогли установить, что в воду Кочервей попала еще живой. Сама она туда упала или же её утопили, выяснится, когда будут найдены те, кто провел с ней последние часы до гибели. Выяснилось также, что перед гибелью девушка принимала наркотики.
Тело неизвестной женщины с наращёнными белыми прядями, силиконовой грудью и большой татуировкой игральных карт нашли в воде Финского залива 13 августа прошлого года. Другая участница «Дома-2» Олеся Малибу почти сразу же написала, что это Кочервей. Однако официально эта информация была подтверждена только к концу года благодаря генетической экспертизе.