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    ДНК-экспертиза: Утопленница из Финского залива — участница «Дома-2»

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    Экспертиза доказала, что погибшая женщина, извлеченная из Финского залива, является Анастасией Кочервей, участницей проекта «Дом-2». Сравнение биологических образцов близких родственников Кочервей с образцами тела неизвестной утопленницы показало кровное родство. Об этом 5 октября сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

    «В частности, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае. Экспертиза показала их кровное родство с погибшей. Таким образом, следственным путем установлено, что женщиной, тело которой было обнаружено в акватории Финского залива, является жительница города 1993 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    О том, что погибшая женщина, тело которой 13 августа извлекли из воды Финского залива в Красносельском районе, может быть звездой реалити-шоу, заявила другая участница «Дома -2» Олеся Малибу. Как сообщали «Фонтанке» в ГСУ СК РФ по Петербургу, следователи планировали назначить генетический тест для опознания.

    «Фонтанка» подробно писала о том, как жила после шоу Анастасия Кочервей и что могло привести к трагедии.

    СК Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» для того, чтобы провести все необходимые для установления причин смерти экспертизы.

    Чуть позже та же Малибу сообщила, что в Петербурге якобы задержали мужчину, который мог быть причастен к гибели Кочервей, но СК опроверг эту информацию.

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