ДНК-экспертиза: Утопленница из Финского залива — участница «Дома-2»

Экспертиза доказала, что погибшая женщина, извлеченная из Финского залива, является Анастасией Кочервей, участницей проекта «Дом-2». Сравнение биологических образцов близких родственников Кочервей с образцами тела неизвестной утопленницы показало кровное родство. Об этом 5 октября сообщили в ГСУ СК по Петербургу.



«В частности, была проведена молекулярно-генетическая экспертиза, были получены биологические образцы от родственников погибшей, проживающих в Краснодарском крае. Экспертиза показала их кровное родство с погибшей. Таким образом, следственным путем установлено, что женщиной, тело которой было обнаружено в акватории Финского залива, является жительница города 1993 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

