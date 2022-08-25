    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    767мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.77eur59.6
    Рейтинг миллиардеров СПбЧтобы вернулся живойДешево и вкусноОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    После гибели предполагаемой участницы «Дома-2» в Петербурге возбудили уголовное дело

    2699
    3 комментария

    В Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины в Дудергофском канале. Сообщалось, что погибшей могла быть экс-участница «Дома-2» Анастасия Кочервей.

    Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, дело расследуется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По данным нашего издания, личность и причины смерти пока не установлены, а проведение необходимых следственных и процессуальных действий возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.

    Об обнаружении на территории Красносельского района тела женщины без внешних признаков насилия Следственный комитет сообщил накануне. В ведомстве заявили, что проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и личности погибшей. Также назначены различные экспертизы с целью установления причин ее смерти.

    О том, что утонувшая в Дудергофском канале женщина может быть звездой «Дома-2» Анастасией Кочервей, написала другая участница телешоу, Олеся Малибу. По ее словам, Анастасия уехала из Москвы после сложных отношений с женатым мужчиной, приобрела квартиру в родном Краснодаре, но, осознав, что не подберёт для себя работу, меньше года назад перебралась в Петербург.

    «Фонтанка» писала, что мать Анастасии вызвали на опознание. Позже выяснилось, что тело пробыло в воде порядка недели-двух, поэтому его опознание сильно затруднено, процедуру придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. О том, что известно о бывшей звезде «Дома-2», читайте в нашем материале.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close