После гибели предполагаемой участницы «Дома-2» в Петербурге возбудили уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения тела женщины в Дудергофском канале. Сообщалось, что погибшей могла быть экс-участница «Дома-2» Анастасия Кочервей.
Как стало известно «Фонтанке» 25 августа, дело расследуется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По данным нашего издания, личность и причины смерти пока не установлены, а проведение необходимых следственных и процессуальных действий возможно только в рамках возбужденного уголовного дела.
Об обнаружении на территории Красносельского района тела женщины без внешних признаков насилия Следственный комитет сообщил накануне. В ведомстве заявили, что проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и личности погибшей. Также назначены различные экспертизы с целью установления причин ее смерти.
О том, что утонувшая в Дудергофском канале женщина может быть звездой «Дома-2» Анастасией Кочервей, написала другая участница телешоу, Олеся Малибу. По ее словам, Анастасия уехала из Москвы после сложных отношений с женатым мужчиной, приобрела квартиру в родном Краснодаре, но, осознав, что не подберёт для себя работу, меньше года назад перебралась в Петербург.
«Фонтанка» писала, что мать Анастасии вызвали на опознание. Позже выяснилось, что тело пробыло в воде порядка недели-двух, поэтому его опознание сильно затруднено, процедуру придется проводить с помощью ДНК-экспертизы. О том, что известно о бывшей звезде «Дома-2», читайте в нашем материале.