«Я свободная кошечка». Что известно об экс-участнице «Дома-2», которую «хоронят» в Петербурге

Фото: Скриншот/youtube.com Поделиться Поделиться





Неопознанная утопленница из Дудергофского канала после поста в соцсетях обрела «лицо» строившей счастье в телешоу Анастасии Кочервей. Умерла она в Victoria's Secret и с ключами от BMW.

Выуженное из Дудергофского канала женское тело к 24 августа остаётся неопознанным, но у полиции есть кандидат. В Петербурге ждут родных 28-летней уроженки Краснодара Анастасии Кочервей. Предоставленное семье фото настолько отличается от картинок, которыми пестрят соцсети, что без личного присутствия дочь родители не узнали.



В известных соцсетях Анастасия появилась в 2013 году. Там можно проследить её путь от увлечённой бодибилдингом управляющей фитнес-клубом в Краснодаре в клубы Москвы и на телеэкраны. В столичную жизнь девушка влилась яркой блондинкой и уже в 2015 году делилась фотографиями со съёмок сериала «Физрук» с Сергеем Жуковым и Дмитрием Нагиевым. Перед этим на своей странице она писала: «В жизни столько удовольствия, чтоб ограничивать себя. Не люблю ограниченных людей».

Через шесть с половиной лет более чем ста тысячам своих подписчиков в тогда ещё не запрещённом в РФ инстаграме* Анастасия рассказывала о терниях красивой жизни и подводных камнях проекта «Дом-2», где она строила любовь в 2018-м.



«Такая наивная, говорю, боже, я в рай попала. А Расторгуев (гендиректор «Дома-2». — Прим. ред.) мне: «Девочка, в ад», — делилась она в одном из прошлогодних эфиров, сравнивая участников с заключёнными. — Мне неприемлемо, когда мной командуют. Я свободная кошечка. <...> Всем кажется, что в Москве прекрасно. Гладко, сладко. Но, не имея денег, связей, тебе придётся самой пробивать себе путь».

Со слов Анастасии, в школе она была троечницей, но уже тогда могла себя грамотно преподнести и найти альтернативный путь — научил папа. Языком, как говорит, чесала так, что одноклассники доставали телефоны.



Именно папа, Иван Никифорович, из Армавира объявил дочь в розыск.

О том, что в Петербурге найдена утопленница, которой может быть Анастасия Кочервей, 24 августа написала её «коллега» по телестройке, известная как Олеся Малибу. В СМИ и соцсетях она откровенничает о рынке эскорт-услуг, на своей странице пишет: «Присосалась к неженатому папику».



Подруга Настя, с её слов, в столице вращалась примерно в тех же кругах обеспеченных и готовых платить за любовь, но с выбором спутника ошиблась. Завязавшуюся во времена участия Анастасии в «Доме-2» дружбу пошатнула ссора, как минимум последний год отношения девушек были натянутыми.



«Писала ей примерно раз в две недели. Она могла мне не ответить», — рассказывает Олеся.

Она считает, что из Москвы Анастасия уехала от разладившихся отношений с женатым и богатым и угроз. Купила квартиру в Краснодаре, прожила там некоторое время и, разочаровавшись в местном заработке, осенью уехала в Петербург. Здесь приобрела жильё — «первый этаж, где-то на окраине» — и подробностями из своей жизни не баловала.

Олеся предполагает, что подруга так же проводила время среди мужчин, алкоголя и запрещённых веществ.



«Знаю, что она оканчивала что-то физкультурное, связанное со спортом. Ходила раньше на какие-то курсы, танцевала в клубах — все эти околоэскортные движения. Деньги у неё не задерживались никогда. Родители в Краснодаре, конечно, были в курсе всех похождений, она им деньгами помогала. Мать её водила по знахаркам, но с зависимостями это не помогло», — говорит Олеся Малибу.

Сама Анастасия на вопрос, пробовала ли что-то, меняющее сознание, с улыбкой отвечала подписчикам: «Это Москва, детка». Впрочем, тут же оговаривалась, что против того, чтобы тратить деньги на «всякую ерунду». На собственной внешности девушка старалась не экономить. Кривые, по её словам, зубы исправила винирами, сделала маммопластику. После одной из операций попала в больницу с подозрением на онкологию, опухоль оказалась доброкачественной.



На вопросы об Олесе Малибу реагировала резко. «Мы очень разные. Узнала, что она меня грязью поливает», — писала она в соцсетях и добавляла, что не желает общения ни с кем из «Дома-2» — проект и её экранный образ в прошлом, теперь нужен человек, который не будет бегать рядом с телефоном. Заявляла, что хочет троих детей, но перед этим нужно обзавестись машиной.

Шоу с «Домом-2» из жизни Кочервей не исчезли. Так, она дважды приходила на «Прямой эфир» к Андрею Малахову. Сначала в качестве эксперта в выпуске «История содержанки: спрятал в чемодан», а потом в качестве гостя на программе ещё об одной участнице «Дома-2», Дарье Друзяк, которую её экс-покровитель певец Александр Серов обвинил в краже.

Анастасия хвасталась возможностью купить украшение за миллион рублей за счет помощи поклонников в выпуске «Мужское/Женское». Также мелькнула в ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» о биологическом отце актрисы Любови Тихомировой.

Наращённые волосы, виниры и пластика груди — в списке примет утопленницы, найденной в Петербурге.



Человеческое тело в воде у выхода в Финский залив из Дудергофского канала около половины девятого вечера 13 августа увидел гуляющий 21-летний местный житель. Он позвонил в 112. Когда на место прибыли сотрудники полиции Красносельского района, спасатели уже успели переместить тело в канал.

Женщина, на вид которой было лет 30–35, была в одном нижнем белье известной марки Victoria Secret. Лицо погибшей сильно опухло от воды, из отличительных примет эксперты на месте отметили большую татуировку в виде игральных карт на спине. При этом следов насильственной смерти на теле не нашли. Из правой руки погибшей, сжатой в кулак, специалисты извлекли связку ключей от автомобиля «БМВ».

Судя по состоянию тела, в воде оно провело от недели до двух. Это не позволило судмедэкспертам быстро определить, что оборвало жизнь женщины, поэтому для установления причины смерти и дальнейшей ДНК-экспертизы были взяты образцы волос и тканей.

Пока в морге на Екатерининском бились над тайной смерти, полиция сбилась с ног, чтобы установить её личность. По приметам никто из пропавших летом в Петербурге или области не подходил. Расширив территорию поиска, сотрудники выяснили, что несколько недель назад в полицию города Армавира родственники написали заявление о пропаже 28-летней Анастасии Кочервей. Её описание, указанное в документе, совпадало с отличительными чертами погибшей, но по фотографии тела родные не смогли точно сказать, их ли это дочь.



Петербургский Следственный комитет 24 августа опубликовал релиз, в котором говорится, что пока ведётся доследственная проверка, в рамках которой будет установлена и личность погибшей, и причина её смерти.

Татьяна Востроилова, Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

