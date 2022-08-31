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    Друзья звезды «Дома-2» Кочервей уверены в задержании мужчины после её гибели. В СК опровергают: даже тело до сих пор не опознано

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    Подруга участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей, чье тело, предположительно, извлекли из Финского залива в середине августа, сделала громкое заявление: якобы в Петербурге задержан мужчина, который может быть причастен к гибели звезды реалити-шоу. В СК недоуменно пожимают плечами — тело не опознано, причина смерти не установлена.

    Олеся Малибу, которая первой сообщила о том, что в Петербурге утонула Кочервей, заявила 31 августа «Фонтанке», что подругу уже опознали в полиции. И среди друзей ходит «стопроцентная информация» о том, что по делу о «причинении смерти по неосторожности» (его возбудили для проведения необходимых экспертиз. — Прим. ред.), задержан человек.

    «Просто эта информация не разглашается в интересах следствия. Даже семье её не говорят. Зная её, могу предположить, что это какой-то клиент, которому не понравилось, что она не может держать язык за зубами», — уверена Малибу.

    В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу нашему изданию эту информацию опровергли. Эксперты еще работают над установлением причины смерти. А следователи ждут родных Кочервей для проведения опознания. Они до сих пор в Петербург не приехали. По последней информации, планируют это сделать в начале сентября.

    «Фонтанка» писала о том, что 13 августа спасатели вытащили на берег Дудергофского канала тело женщины с татуировкой игральных карт на спине. Лицо погибшей из-за долгого пребывания в воде опознать было невозможно. По другим приметам появилось предположение, что это женщина, которую родственники объявили в розыск в Армавире, — 28-летняя участница «Дома-2» Анастасия Кочервей. Подробнее читайте в тексте «Фонтанки».

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