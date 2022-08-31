Друзья звезды «Дома-2» Кочервей уверены в задержании мужчины после её гибели. В СК опровергают: даже тело до сих пор не опознано

Подруга участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей, чье тело, предположительно, извлекли из Финского залива в середине августа, сделала громкое заявление: якобы в Петербурге задержан мужчина, который может быть причастен к гибели звезды реалити-шоу. В СК недоуменно пожимают плечами — тело не опознано, причина смерти не установлена.



Олеся Малибу, которая первой сообщила о том, что в Петербурге утонула Кочервей, заявила 31 августа «Фонтанке», что подругу уже опознали в полиции. И среди друзей ходит «стопроцентная информация» о том, что по делу о «причинении смерти по неосторожности» (его возбудили для проведения необходимых экспертиз. — Прим. ред.), задержан человек.

