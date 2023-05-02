В противопоказаниях к перевозке Audi TT RS на эвакуаторе в Петербурге разбирался суд

Мировой суд в Петербурге выслушал интересные оправдания водителя, который дважды попался за рулем машины без регистрации. Он посетовал на ограниченные возможности Audi TT RS.



Автомобилист 25 февраля попался у дома 22 по улице Кораблестроителей за рулем Audi TT RS, не зарегистрированной в установленном законом порядке, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина вину признал, а поступок объяснил особенностями машины. С его слов, он купил «Ауди» в автосалоне 18 февраля уже с установленными номерами и не знал, что они в розыске. А поскольку перевезти Audi TT RS с помощью эвакуатора, по его утверждению, невозможно, решил перегнать ее к месту жительства своим ходом.