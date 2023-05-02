В противопоказаниях к перевозке Audi TT RS на эвакуаторе в Петербурге разбирался суд

Мировой суд в Петербурге выслушал интересные оправдания водителя, который дважды попался за рулем машины без регистрации. Он посетовал на ограниченные возможности Audi TT RS.
Автомобилист 25 февраля попался у дома 22 по улице Кораблестроителей за рулем Audi TT RS, не зарегистрированной в установленном законом порядке, сообщает 2 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина вину признал, а поступок объяснил особенностями машины. С его слов, он купил «Ауди» в автосалоне 18 февраля уже с установленными номерами и не знал, что они в розыске. А поскольку перевезти Audi TT RS с помощью эвакуатора, по его утверждению, невозможно, решил перегнать ее к месту жительства своим ходом.
В то же время установлено, что регистрация «Ауди» была прекращена 10 марта 2022 года, и на 25 февраля 2023 года в карточке учета сведений о новом владельце не содержится. Нарушитель же в сентябре 2022 года уже попадался за рулем машины без регистрации и был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ.
В итоге мировая судья судебного участка № 18 Санкт-Петербурга привлекла мужчину к административной ответственности по