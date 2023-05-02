За дискредитацию армии россиянка должна платить по 4 тыс. в месяц. Ей помогли раскаяние и беременность

Суд в Амурской области дважды за два года признал местную жительницу виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК) и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает
Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки
По данным суда, женщина под вымышленным именем публиковала протесты против военной спецоперации в одном из амурских информационных телеграм-каналов и характеризовала действия армии как преступные.
Женщина на заседании полностью признала вину. Смягчающими обстоятельствами суд счел ее беременность, наличие маленького ребенка, а также полное признание вины и раскаяние.