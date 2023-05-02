За дискредитацию армии россиянка должна платить по 4 тыс. в месяц. Ей помогли раскаяние и беременность

Суд в Амурской области дважды за два года признал местную жительницу виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК) и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает 2 мая Амурский областной суд.



Белогорский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки 14 апреля и «назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», отмечается в сообщении. Ей было предъявлено обвинение в преступлении небольшой тяжести. Приговор вынесли без проведения судебного разбирательства, с чем согласились и сама обвиняемая, и ее адвокат. Ей дали рассрочку для выплаты штрафа на 25 месяцев, она должна платить по 4 тысячи рублей ежемесячно. В прошлый раз суд привлек ее к административной ответственности в мае 2022 года.

