Белый дом передал Украине почти всю запрошенную помощь и обещает ещё

Почти 100 процентов запрошенной Украиной военной помощи для контрнаступления переданы. Поставки, тем не менее, будут продолжаться. Об этом 1 мая заявил Джон Кирби, представитель Белого дома.



«Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке», — заявил Кирби (цитата по РИА Новости).



Он добавил, что речь идет практически о 100 процентах запрошенной помощи. При этом администрация президента США рассчитывает на то, что сенат поддержит продолжение поставок «в предстоящие дни и недели».

