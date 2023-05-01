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    Белый дом передал Украине почти всю запрошенную помощь и обещает ещё

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    Почти 100 процентов запрошенной Украиной военной помощи для контрнаступления переданы. Поставки, тем не менее, будут продолжаться. Об этом 1 мая заявил Джон Кирби, представитель Белого дома.

    «Исходя из наших переговоров с украинцами о том, что им необходимо для планируемого ими на весну наступления, мы передали почти все, что было в том списке», — заявил Кирби (цитата по РИА Новости).

    Он добавил, что речь идет практически о 100 процентах запрошенной помощи. При этом администрация президента США рассчитывает на то, что сенат поддержит продолжение поставок «в предстоящие дни и недели».

    Речь идет не только о материальной помощи. Поддержку намерены оказывать и с тем, чтобы обучать украинских военных навыкам обращения с поступающим оружием.

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