Рок-группа Aerosmith анонсировала прощальное мировое турне. Основателям уже больше 70 лет

Группа Aerosmith намерена отправиться в прощальное мировое турне. Старт намечен на сентябрь 2023 года. Об этом музыканты рассказали 1 мая в социальных сетях.



«После 50 лет, 10 мировых турне и выступлений для более чем 100 миллионов фанатов... Настало время для последнего рывка!», — сообщила группа в официальном аккаунте (цитата по РИА Новости).



Прощальный тур под названием Peace Out стартует 2 сентября в Филадельфии. Завершение намечено на 26 января 2024 года в Монреале (Канаде).



Группа Aerosmith образована в 1970 году в Бостоне (США). Ее основатели — Стивен Тайлер, Джо Перри и Том Хэмилтон. Сейчас им за 70 лет. У группы 15 студийных альбомов. На счету музыкантов четыре «Грэмми» и множество золотых, платиновых и мультиплатиновых дисков. Aerosmith включили с Зал славы рок-н-ролла в 2011 году.

