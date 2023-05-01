Сергей Кириенко проверил цены в магазинах и аптеках Запорожья

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую область. Он проверил то, как закрываются потребности жителей региона. Об этом сообщает ИА Regnum.
В ходе визита Сергей Кириенко посетил несколько аптек и магазинов. Особое внимание было уделено ценам в торговых точках.
Находясь в регионе, Кириенко также посетил Запорожскую АЭС. Первый замруководителя администрации президента России оценил ситуацию в районе станции. Также ему были представлены дополнительные меры по защите ЗАЭС.
Кроме того, в ходе визита в Запорожскую область Кириенко посетил Энергодар. Там были осмотрены объекты социальной инфраструктуры. Вместе с руководством города обсуждались вопросы развития образования и спорта для детей и юношества.
Кириенко показали первый «атом-класс». Его открыли в середине апреля в рамках проекта «Школа Росатома» в местной школе номер 5. В классе дети углубленно изучают математику и естественные науки. Побывал Сергей Кириенко и в местной школе бокса. Там были осмотрены инвентарь и зал, в котором занимаются спортсмены.