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    Образовалась трехметровая воронка. В Болгарии едва не взорвали машину главного прокурора

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    На пути следования кортежа главного прокурора Болгарии взорвалось неизвестное устройство. Чудом обошлось без пострадавших. Об этом 1 мая рассказал журналистами руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.

    Взрыв произошел в рядом с автомобилем, в котором находился главный прокурор страны Иван Гешев.

    «Взрывное устройство было поставлено таким образом, чтобы убивать, оно содержало около 3 кг тротила и поражающие элементы», — заявил Сарафов (цитата по ТАСС). Он добавил, что в результате происшествия образовалась воронка глубиной около 40 см. Диаметр ее составил примерно 3 метра.

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