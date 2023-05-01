Образовалась трехметровая воронка. В Болгарии едва не взорвали машину главного прокурора

На пути следования кортежа главного прокурора Болгарии взорвалось неизвестное устройство. Чудом обошлось без пострадавших. Об этом 1 мая рассказал журналистами руководитель Национальной следственной службы Борислав Сарафов.
Взрыв произошел в рядом с автомобилем, в котором находился главный прокурор страны Иван Гешев.
«Взрывное устройство было поставлено таким образом, чтобы убивать, оно содержало около 3 кг тротила и поражающие элементы», — заявил Сарафов (цитата по ТАСС). Он добавил, что в результате происшествия образовалась воронка глубиной около 40 см. Диаметр ее составил примерно 3 метра.