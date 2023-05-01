Минобороны РФ рассказало об ударах по объектам ВПК Украины

«Групповой ракетный удар» по объектам военно-промышленного комплекта Украины нанесен в ночь на 1 мая. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что назначенные в качестве цели объекты были поражены.
«Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — говорят в Минобороны РФ и заявляют о достижении цели удара.