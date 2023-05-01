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    Минобороны РФ рассказало об ударах по объектам ВПК Украины

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    «Групповой ракетный удар» по объектам военно-промышленного комплекта Украины нанесен в ночь на 1 мая. Об этом сообщает Министерство обороны России.

    Удар был нанесен «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования», говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что назначенные в качестве цели объекты были поражены.

    «Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск», — говорят в Минобороны РФ и заявляют о достижении цели удара.

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