Четыре человека погибли во время обстрела поселка в Брянской области. Новости СВО за 30 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

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— К сожалению, четверо мирных граждан погибли, еще двое пострадали, и сейчас они находятся в больнице, — сообщил Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Обсуждение возможного присоединения Украины к НАТО станет одной из самых сложных тем саммита Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Об этом итальянской газете La Repubblica сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Он заявил, что Киев, вероятно, не вступит в альянс до окончания конфликта.

— Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после, — сообщил президент Литвы.

Зеленский провел переговоры с Макроном

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Стороны договорились о том, что Париж предоставит Украине «мощный бронетанковый пакет». Президенты также обсудили ситуацию на фронте и «перспективы ее развития в мае-июне», сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.