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    Следователи опечатали два бара на улице Рубинштейна. Их признали вещдоками по делу о «барной мафии»

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    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу 28 апреля опечатало два бара на улице Рубинштейна, сообщила пресс-служба ведомства. По информации «Фонтанки», один из них — это ночной клуб RS-20, а также еще одно заведение, прежде входившее в Bar Group.

    Как пояснили в СК, заведения признаны вещественными доказательствами в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с использованием электронных средств платежа и организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 159.3, ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). По версии следствия, с 2021-го по 2022 год специально обученные девушки заманивали пьяных посетителей баров в заведения, с работниками которых состояли в сговоре. Там, отвлекая их внимание, вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков, тем самым похищая их имущество мошенническим путем. В настоящее время установлено 10 потерпевших, у которых было похищено более 11 млн рублей, — сообщают в СК. В деле 19 обвиняемых.

    28 апреля следователи провели обыски в двух барах и уличили их в продаже алкогольной продукции без лицензии. Возбуждены дела об административном правонарушении, изъято около 60 литров алкоголя.

    Речь идет о заведения Bar Group. В ноябре «Фонтанка» сообщала об арестах владельцев и сотрудников предприятий, после которых бары прекратили работу. В начале 2023 года ряд заведений, в том числе RS-20, начали открываться с новыми владельцами.

    Закрытие баров через признание помещений вещественными доказательствами СК уже успешно обкатал на Думской улице.

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