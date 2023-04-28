    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    761мм

    71%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.56eur90.2

    Боевые действия

    В Донецке погибли семь человек после попадания в маршрутку

    3434
    31 комментарий

    Из-за попадания в маршрутное такси в Донецке погибли, по предварительным данным, семь человек. Об этом 28 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

    По его словам, попадание произошло около бывшего универсама «Украина» в маршрутку № 25. «Информация проверяется», — добавил градоначальник.

    Врио главы ДНР Денис Пушили уточнил, что среди погибших — один ребенок. Еще более 10 пострадавших находятся в республиканской травматологии.

    Видео с места происшествия публикует агентство РИА Новости.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ДонецкОбстрел

    Комментарии 31

    Гость28 Апр 2023 в 15:06
    Воронок нет.
    +0−0
    Гость28 Апр 2023 в 14:47
    Ой, а что случилось?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close