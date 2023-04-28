В Донецке погибли семь человек после попадания в маршрутку

Из-за попадания в маршрутное такси в Донецке погибли, по предварительным данным, семь человек. Об этом 28 апреля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, попадание произошло около бывшего универсама «Украина» в маршрутку № 25. «Информация проверяется», — добавил градоначальник.

Врио главы ДНР Денис Пушили уточнил, что среди погибших — один ребенок. Еще более 10 пострадавших находятся в республиканской травматологии.

Видео с места происшествия публикует агентство РИА Новости.