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    Коварство и расчёт. В центре Петербурга женщине показали, чем опасна вежливость таксиста

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    Сотрудники «карманного» отдела петербургского уголовного розыска задержали галантного таксиста, готового помочь загулявшим пассажирам. По данным полиции, джентльмен оказался с подвохом.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 апреля, на водителя вышли после заявления 30-летней женщины, которая лишилась iPhone 14 Pro. Смартфон стоимостью 80 тысяч был с ней в баре на Большой Конюшенной, 2, в ночь на воскресенье. Покидая заведение под утро, владелица положила его в карман куртки и больше его не видела.

    пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    «В ходе расследования было установлено, что потерпевшая со своей подругой, покидая ночное заведение, вызвала такси. Водитель был крайне предупредителен и даже сам помог одной из женщин сесть в салон», — рассказали в главке.

    Учтивость таксиста, как считают, обеспечивала ему дополнительный заработок в качестве карманника.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    По подозрению в краже задержан 51-летний уроженец Красноярского края. В такси он работает официально.

    «При этом, по данным полицейских, злоумышленник «специализировался» на подвыпивших клиентах одного и того же увеселительного заведения», — сообщают в МВД. — Сотрудники уголовного розыска устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности задержанного».

    Исчезнувший из кармана женщины смартфон оперативники изъяли у скупщика.

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