Из-за неаккуратной парковки на Плесецкой пожарным было не добраться до горящей машины. Соседнюю спасли гаишники

Автомобильный пожар тушили ночью 28 апреля в Приморском районе Петербурга.
По информации городского ГУ МЧС, вызов на Плесецкую улицу, 10, поступил в 3:33. Там полыхал Mitsubishi. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание к 3:54. Огонь уничтожил салон и моторный отсек машины. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.
Стоявший рядом «Форд» спасли инспекторы ДПС — оттащили его от горящего «Митсубиши Лансера», сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». И отмечает, что пожарным было сложно подъехать из-за припаркованных в несколько рядов машин.