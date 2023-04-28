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    Из-за неаккуратной парковки на Плесецкой пожарным было не добраться до горящей машины. Соседнюю спасли гаишники

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    Автомобильный пожар тушили ночью 28 апреля в Приморском районе Петербурга.

    «Дорожный инспектор»

    По информации городского ГУ МЧС, вызов на Плесецкую улицу, 10, поступил в 3:33. Там полыхал Mitsubishi. Два пожарных расчёта (10 человек) ликвидировали возгорание к 3:54. Огонь уничтожил салон и моторный отсек машины. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

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    Стоявший рядом «Форд» спасли инспекторы ДПС — оттащили его от горящего «Митсубиши Лансера», сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». И отмечает, что пожарным было сложно подъехать из-за припаркованных в несколько рядов машин.

    Фото: «Дорожный инспектор»

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