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    На Алтае нашли машину с тремя мертвецами

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    Три человека погибли во время отдыха на природе в Алтайском крае. Обстоятельства, мягко говоря, необычные.

    Фото: altai-krai.sledcom.ru
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    Как сообщает 28 апреля региональное СУ СК, вчера в реке Корболихе (Змеиногорский район) был обнаружен автомобиль (судя по фотографии на сайте, это «Нива»), а в салоне — тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти. Следователи выехали туда и осмотрели место происшествия.

    «По предварительным данным следствия, погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула», — отмечается в сообщении.

    СК проводит проверку, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.

    Фото: altai-krai.sledcom.ru

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