На Алтае нашли машину с тремя мертвецами

Три человека погибли во время отдыха на природе в Алтайском крае. Обстоятельства, мягко говоря, необычные.
Как сообщает 28 апреля региональное СУ СК, вчера в реке Корболихе (Змеиногорский район) был обнаружен автомобиль (судя по фотографии на сайте, это «Нива»), а в салоне — тела трех человек без внешних признаков насильственной смерти. Следователи выехали туда и осмотрели место происшествия.
«По предварительным данным следствия, погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким и машина затонула», — отмечается в сообщении.
СК проводит проверку, назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы.