Прибыль российского TikTok за год выросла в 10 раз, несмотря на ограничения

Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» (главное юрлицо китайского TikTok в России) в 2022 году выросла в 9,8 раза по сравнению с 2021 годом и составила 530,3 млн рублей. Об этом 27 апреля сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.



При этом за год выручка снизилась на 29 % и составила 2,36 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей принесло размещение рекламы, что почти в 2,5 раза меньше, чем за год до этого. Остальное связано с оказанием маркетинговых и консультационных услуг материнской компании.



Согласно пояснению к отчетности, сейчас TikTok не может обеспечить размещение рекламы, направленной на территорию и аудиторию России. Это обстоятельство оказало негативное влияние на объём выручки от этого вида деятельности.

