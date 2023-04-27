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    Прибыль российского TikTok за год выросла в 10 раз, несмотря на ограничения

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    Чистая прибыль ООО «ТикТок Рус» (главное юрлицо китайского TikTok в России) в 2022 году выросла в 9,8 раза по сравнению с 2021 годом и составила 530,3 млн рублей. Об этом 27 апреля сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании.

    При этом за год выручка снизилась на 29 % и составила 2,36 млрд рублей. Из этой суммы 1,4 млрд рублей принесло размещение рекламы, что почти в 2,5 раза меньше, чем за год до этого. Остальное связано с оказанием маркетинговых и консультационных услуг материнской компании.

    Согласно пояснению к отчетности, сейчас TikTok не может обеспечить размещение рекламы, направленной на территорию и аудиторию России. Это обстоятельство оказало негативное влияние на объём выручки от этого вида деятельности.

    Известно, что платформа прекратила трудовые отношения с основной частью своих работников в РФ. Так, на конец 2022 года в российском TikTok работали всего 67 человек, тогда как в конце 2021 года их было 354.

    Напомним, с начала марта 2022 года TikTok приостановил монетизацию на территории России, а также размещение таргетированной на страну рекламы. Для пользователей в России также ограничили функцию добавления любого нового контента. Компания приняла такое решение из-за поправок «о фейковых новостях», согласно которым было увеличено наказание за дискредитацию армии и «фейки» о спецоперации.

    По данным одного из источников издания, есть две видимые причины роста прибыли. Первая заключается в сокращении фонда оплаты труда, вторая связана с показом российской рекламы в других странах.

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