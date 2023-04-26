    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 19

    2 м/с, вос

    753мм

    24%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.55eur90.03

    Совфед одобрил увеличение вдвое суммы страховки по добровольным пенсионным накоплениям

    946
    24 комментария

    Предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям будет увеличен с 1,4 до 2,8 млн рублей. Соответствующий законопроект 26 апреля одобрил Совет Федерации.

    Теперь в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или отзыва у него лицензии гражданин сможет получить остаток денег на своем именном пенсионном счете на сумму до 2,8 млн рублей. Это будет способствовать росту доверия к пенсионной системе, считают в Банке России, а НПФ смогут привлечь дополнительных клиентов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

    Система гарантирования накоплений граждан в НПФ заработала с 1 января 2023 года. Она работает по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Компенсацию выплачивает фонд, подконтрольный Агентству по страхованию вкладов. Он формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ.

    В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом пенсионных накоплений граждан, гарантировать сохранность их сбережений, чтобы они охотнее вкладывали деньги и зарабатывали их внутри страны.

    На конец 2022 года в стране было 39 НПФ с общим количеством участников в 6,2 млн человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пенсионные накопленияНПФ
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close