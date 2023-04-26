Совфед одобрил увеличение вдвое суммы страховки по добровольным пенсионным накоплениям

Предельный размер гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям будет увеличен с 1,4 до 2,8 млн рублей. Соответствующий законопроект 26 апреля одобрил Совет Федерации.
Теперь в случае банкротства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) или отзыва у него лицензии гражданин сможет получить остаток денег на своем именном пенсионном счете на сумму до 2,8 млн рублей. Это будет способствовать росту доверия к пенсионной системе, считают в Банке России, а НПФ смогут привлечь дополнительных клиентов. Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Система гарантирования накоплений граждан в НПФ заработала с 1 января 2023 года. Она работает по аналогии с системой страхования банковских вкладов. Компенсацию выплачивает фонд, подконтрольный Агентству по страхованию вкладов. Он формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин поручил заняться вопросом пенсионных накоплений граждан, гарантировать сохранность их сбережений, чтобы они охотнее вкладывали деньги и зарабатывали их внутри страны.
На конец 2022 года в стране было 39 НПФ с общим количеством участников в 6,2 млн человек.