Экс-сотрудница петербургской налоговой Роменская арестована за взятки

Октябрьский райсуд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об аресте Ольги Роменской — сейчас предпринимательницы, а в прошлом сотрудницы УФНС. Ее обвиняют в посредничестве в особо крупном взяточничестве.

Роменская останется под стражей до 24 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов города 26 апреля. Следствие полагает, что в прошлом году Роменская, согласовав идею с другими сотрудниками налоговых органов, предложила бенефициару фирмы «СУ Эдельвейс» ежемесячно передавать ей по 120 тысяч рублей, а затем и по 1,3 миллиона рублей. Предполагалось, что эти деньги пойдут должностным лицам налоговых органов, а фирма избавится от проверок. За несколько месяцев со счета «СУ Эдельвейс» на счета подконтрольной Роменской петербургской компании «Сателлит Комплаенс Консалтинг» попало 9,4 миллиона рублей.