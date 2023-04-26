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    «Мы говорим на разных языках». УФАС отклонило жалобу несостоявшегося участника торгов по бывшему военному городку в Сертолово

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    Петербургское УФАС 26 апреля признало необоснованной жалобу компании «Альтернатива» на организацию торгов по постройкам бывшего военного городка в Сертолово. Заявка фирмы на участие в аукционе, проведенном по заказу Росимущества, была отклонена. Как выяснилось в ходе рассмотрения жалобы — правомерно.

    Компания «Альтернатива» подавала заявку на участие и непосредственно от своего имени, и через брокера, уже зарегистрированного на выбранной организатором торгов электронной торговой площадке «Гермес». Ранее «Фонтанка» писала, с какими трудностями потенциальные кандидаты столкнулись при регистрации. «Альтернатива» просила уточнить, какая из ее заявок была отклонена и почему.

    Представитель компании «БРО», взявшей на себя организационно-технические функции по организации и проведению аукциона, пояснил, что отклонена была заявка, поданная через брокера. К ней не были приложены документы из комплекта заявлений, необходимых для заявителей-юрлиц,— об отсутствии решения о ликвидации, о приостановке деятельности, решения суда о признании банкротом.

    Представитель «Альтернативы» признал, что указанные документы не были предоставлены, а брокер, которому была направлена информация о причинах отказа, не довел ее до сведения заказчика. Далее представитель пытался задать вопросы по поводу других аспектов проведения торгов, которые, по его мнению, направлены на ограничение конкуренции участников. В частности, о том, как была составлена аукционная документация.

    Председатель комиссии возразил. Компания допустила ошибку и не была допущена к торгам, поэтому ее права в любом случае не могли быть нарушены при проведении торгов и подведении итогов.

    «Вы были ознакомлены с требованиями документации аукционной, подали заявку. Если бы вас не отклонили от участия в торгах, этой жалобы бы не было, правильно?» — уточнил замруководителя УФАС Егор Мушкетов. Но попытки «Альтернативы» не прекратились. «Мы говорим чуть-чуть на разных языках. Давайте, огласите все ваши претензии», — сдался он.

    Среди прочего, представитель компании упомянул ситуацию с двумя DDoS-атаками на сайт электронной торговой площадки, которые, впрочем, не помешали ей провести торги и найти победителя.

    «Были сбои действительно. Торги прошли. Жалоб со стороны участников торгов не было. Протокол был подписан на следующий день по причине того, что торги завершились после окончания рабочего дня», — пояснил представитель Росимущества.

    «Надо, наверное, в следующий раз внимательнее относиться к выбору оператора электронной торговой площадки, нет?» — предложил ему Мушкетов.

    Поскольку «Альтернатива», как признал ее представитель, действительно не предоставила требуемые документы, ее жалобу УФАС Петербурга в итоге признало необоснованной.

    По заказу Росимущества на торгах 18 апреля должны были разыграть право аренды 13 хозяйственных построек в Сертолово на 15 лет по начальной цене около 5 млн рублей. Победитель автоматически получил бы в пользование участок площадью 24,6 га, на котором они находятся. Впоследствии закон дает арендатору право приоритетного выкупа арендованного имущества по кадастровой стоимости. По оценке экспертов, рыночная стоимость земли, если привести ее в товарный вид, может достигать нескольких миллиардов.

    Претенденты на участие в торгах столкнулись с трудностями при регистрации на ЭТП и подаче заявок и неоднократно жаловались на это в УФАС Петербурга. По их мнению, регламент площадки сформулирован так, чтобы ограничить количество потенциальных участников. Из восьми претендентов допущены к торгам оказались лишь двое.

    Победителем в итоге стало петербургское ООО «Управление инвестициями», предложив за аренду имущественного комплекса 6,123 млн рублей в год.

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