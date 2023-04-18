Как под Петербургом продавали за миллионы бывший военный городок, который стоит миллиарды

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18 апреля осталось загадкой, кому достались 24 га бывшего военного городка в Сертолово, где в перспективе можно построить сотни тысяч метров жилья. Прямо перед началом аукциона возможность следить за ним исчезла. Участники рынка недвижимости Петербурга, которых не допустили до торговой процедуры, подозревают, что государственная собственность могла за бесценок отойти малоизвестному московскому предпринимателю, пока прошлый арендатор спорных владений несет наказание в виде условного срока за мошенничество.



Что на кону Во вторник, 18 апреля, должны были состояться торги по заказу регионального МТУ Росимущества за право аренды имущественного комплекса в микрорайоне Сертолово-1 на Восточно-Выборгском шоссе, 32, состоящего из 13 зданий предположительно бывшего военного городка. Прямо об этом не говорится, но среди выставленных на продажу объектов есть склады, хранилища техники, здание караульного помещения, КПП и заправочный пункт. Начальная цена права аренды на 15 лет составила 5,167 млн рублей. Как минимум столько будущему арендатору придется платить за объекты в год, но эта цена, как считают опытные игроки девелоперского рынка, крайне низкая.



Самый лакомый кусок — это не хозяйственные постройки, а участок площадью 24,6 га, на котором они находятся. Вместе с правом аренды победитель торгов получает возможность им пользоваться. И хотя сейчас участок предназначен для размещения объектов ЖКХ и отдают его в аренду под нежилые цели, впоследствии пользователь может реализовать данное ему законом право приоритетного выкупа арендованного имущества по кадастровой стоимости.



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«В собственности оказывается участок, который уже находится по ПЗЗ в зоне Ж-4 — высотное жилищное строительство. Он сразу начинает стоить несколько миллиардов», — оценивает актив один из крупнейших лендлордов Ленобласти.



Организационно-технические функции по организации и проведению аукциона взяла на себя компания «БРО». В качестве электронной торговой площадки была выбрана ЭТП «Гермес», оператором которой выступает зарегистрированное год назад ООО «Гермес». Подать заявки на участие можно было с 22 февраля по 22 марта. Еще на этапе регистрации на площадке потенциальные претенденты начали подавать жалобы в петербургское УФАС.



Недовольные Насколько известно «Фонтанке», предприниматели столкнулись с двумя основными трудностями. Во-первых, чтобы подать заявку на участие, им нужно было сначала зарегистрироваться на ЭТП. В ее регламенте сообщается, что заявки на регистрацию рассматриваются до пяти рабочих дней. Учитывая, что всего в отведенном для подачи заявлений периоде было 20 рабочих дней, возможности претендентов переподать заявку ограничены.

Как рассказал «Фонтанке» представитель компании «Альтернатива» Эдуард, его фирма сначала подала заявку на участие в торгах через брокера, который уже был зарегистрирован на ЭТП, но его не допустили к участию. Компания обратилась в УФАС. Уже потом, 24 марта, организация попыталась зарегистрироваться и подать заявку самостоятельно. Регистрация прошла, но только 31 марта, когда было уже поздно.



«Мы готовы были торговаться. Закладывали для себя до 100–150 млн рублей аренды в год», — добавил он.

Представитель компании «Ремстройсервис» Василий сообщил, что его фирма подавала заявку на регистрацию на ЭТП трижды и каждый раз получала отказы по разным, на его взгляд формальным, причинам. Одной из них было несоблюдение требования о качестве подгружаемых изображений. Их разрешение, согласно регламенту площадки, должно быть не менее 200dpi. Обычно такое нужно для файлов, предназначавшихся для печати на бумажном или ином носителе. Для использования в электронном виде традиционно достаточно 90dpi.



«Когда практически истекал срок, понимая, что мы не успеваем зарегистрироваться, но, имея надежду, поскольку последняя заявка на регистрацию на ЭТП была подана до окончания срока, мы оплатили задаток. Но тем не менее нам отказали. Мы обратились с жалобой в УФАС. После подачи жалобы мы подали еще одну, четвертую заявку, и ее рассмотрели уже не в пять рабочих дней, а всего лишь за два календарных дня», — говорит Василий.

По его словам, в последней заявке качество изображений было такое же, как в предыдущих, но оно не вызвало вопросов.

Жалобу на действия организатора торгов и ЭТП в УФАС подавала компания «Миллениум». Как следует из ответа антимонопольного органа, фирма подала заявку на регистрацию 21 марта и площадка зарегистрировала ее ровно через пять рабочих дней — 28 марта, когда сроки на подачу заявок участников давно вышли. Антимонопольщики не увидели в этом нарушений. Они указали, что в момент подачи заявки на регистрацию претендент соглашается со всеми условиями регламента, а значит, должен был осознавать, что его запрос могут рассматривать пять рабочих дней.



Решающий момент Как бы то ни было, зарегистрироваться с горем пополам удалось восьми участникам. Шестеро получили отказ, хотя один из претендентов внес задаток. В графе «основание» на официальном портале ГИС «Торги» указано стандартное: «Непредставление документов, определенных правилами аукциона / документацией, либо наличие в таких документах недостоверных сведений».

Допущенными к торгам оказались двое — предприниматель из Москвы Валерий Яковлев и петербургская компания «Управление инвестициями» Юрия Ржевцева. Процедура должна была начаться 18 апреля в 10:00, но, как отмечает наблюдавший за аукционом представитель «Альтернативы», около 9:40 сайт «Гермеса» перестал загружаться.

Гендиректор и владелец организующего торги ООО «БРО» Виктор Гудошников сообщил, что информации от площадки не получал, и попросил «Фонтанку» прислать официальный запрос. Адрес электронной почты он посоветовал уточнить у тех, кто обратился в редакцию. «Они с нами судились. И спросите у них, почему они организовали DDoS-атаку на площадку», — заявил он.



Арбитражный суд с середины февраля действительно рассматривает четыре иска «БРО», в которых компания оспаривает решения УФАС, но третьими лицами по ним проходят совсем другие компании.

В службе поддержки «Гермеса» подтвердили, что его система подверглась DDoS-атаке. Идут ли назначенные на сегодня торги по расписанию или они приостановлены, оператор затруднилась ответить.

Сайт площадки начал частично открываться после 15:00. Это время указано в карточке торгов как момент «начала рассмотрения заявок». Тем не менее статус торгов остался на предыдущей стадии — «Подписан протокол о подведении итогов приема и регистрации заявок». Этот протокол был опубликован накануне, 17 апреля. В ГИС «Торги» отображается статус «Определение победителя», но он, возможно, мог смениться в системе автоматически.

«Фонтанка» пыталась связаться с двумя допущенными участниками, но не обнаружила их контактов в открытом доступе. Единственный московский предприниматель Валерий Яковлев, с которым удалось связаться, удивился звонку из Петербурга и сообщил, что не участвовал в торгах.



Несостоявшиеся участники, с которыми удалось поговорить «Фонтанке», считают, что таким образом площадка устанавливает порядок регистрации и требования к претендентам, которые позволяют отсекать часть кандидатов, хотя те были готовы как следует поторговаться за действительно стоящий объект. Они делают акцент на том, что до сих пор неясно, ушла ли государственная собственность с молотка по начальной цене или нет.

Судя по данным «Яндекс Карт», сейчас на участке находится «База SPB Enduro», где проходят тренировки и обучение мотоциклетным дисциплинам, в том числе непосредственно эндуро. База действующая. Последние отзывы посетителей датированы 4 апреля. Клиенты пишут о крытой площадке, множестве препятствий и другой инфраструктуре, необходимой для занятий. Администратор и тренер базы сообщил «Фонтанке», что он не в курсе торгов, и не стал называть арендодателя.

Земля с историей Спорный участок в Сертолово, за который так хотели побороться собеседники «Фонтанки», ранее находился в аренде на 49 лет у компании экс-депутата Заксобрания Ленобласти Юрия Голикова. Как следует из показаний свидетелей по возбужденному в отношении него уголовному делу, она заключила договор на благоустройство территории и о субаренде с ООО «Вега», в которой у областного парламентария были знакомые. Участок надо было выровнять, сделать планировку, вывезти мусор, закопать ямы, которые там были.



К концу года на участок стали приезжать сотрудники Росприроднадзора и экологического комитета. Голиков узнал, что экономическая полиция инициировала проверку в отношении «Веги», связался с представителями, обрисовал негативный сценарий с уголовным производством в качестве итога и предложил заплатить 3 млн рублей за спокойствие. Следствие предполагало, что он вызвался посредником и пообещал занести всю сумму нужному человеку в полиции, чтобы решить вопрос. В суде один из знакомых Голикова говорил, что они передали его слова директору компании, «но она запила и ушла со связи». Решать проблемы пришлось самостоятельно.

