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    Электронные повестки начали рассылать в Петербурге

    И вот опять. Торги по бывшему военному городку под Петербургом прервал технический сбой

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    Сайт электронной торговой площадки (ЭТП) «Гермес», на которой утром 20 апреля стартовали торги по праву аренду имущественного комплекса бывшего военного городка в Сертолово, второй раз стал недоступен после их начала.

    Аукцион был назначен на 9:00. Вскоре после этого времени сайт перестал открываться.

    В службе поддержки площадки на звонок «Фонтанки» не ответили.

    Фото: Скриншот с сайта электронной торговой площадки «Гермес»
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    Разыграть право аренды 13 построек не удается уже второй раз. Изначально торги по объекту были назначены на 10:00 18 апреля, но незадолго до указанного времени сайт ЭТП оказался недоступен. Восстановить доступ удалось только часов через пять. Площадка заявила, что подверглась DDoS-атаке. Все торговые процедуры, на которые она повлияла, были перенесены.

    Как ранее писала «Фонтанка», объекты недвижимости принадлежат Росимуществу. По его заказу на торгах должны разыграть право аренды хозяйственных построек по начальной цене около 5 млн рублей. Победитель автоматически получил бы в пользование участок площадью 24,6 га, на котором они находятся. Впоследствии закон дает арендатору право приоритетного выкупа арендованного имущества по кадастровой стоимости. По оценке экспертов, рыночная стоимость земли, если привести ее в товарный вид, может достигать нескольких миллиардов.

    Претенденты на участие в торгах столкнулись с трудностями при регистрации на ЭТП и подаче заявок и неоднократно жаловались на это в УФАС Петербурга. По их мнению, регламент площадки сформулирован так, чтобы ограничить количество потенциальных участников. Из восьми претендентов допущены к торгам оказались лишь двое.

    В то же время сами постройки и земля про ними сейчас используются действующей спортивной базой для тренировок и обучения мотоциклетным дисциплинам.

    «Фонтанка» направила запрос в региональное МТУ Росимущества.

    Фото: Скриншот с сайта электронной торговой площадки «Гермес»

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