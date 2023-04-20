И вот опять. Торги по бывшему военному городку под Петербургом прервал технический сбой

Сайт электронной торговой площадки (ЭТП) «Гермес», на которой утром 20 апреля стартовали торги по праву аренду имущественного комплекса бывшего военного городка в Сертолово, второй раз стал недоступен после их начала.



Аукцион был назначен на 9:00. Вскоре после этого времени сайт перестал открываться.

В службе поддержки площадки на звонок «Фонтанки» не ответили.