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    Имущественному комплексу в Сертолово со второй попытки нашли арендатора

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    Торги по имущественному комплексу на Восточно-Выборгском шоссе, 32, в Сертолово состоялись со второй попытки. Итоговый протокол 21 апреля опубликовала на своем сайте электронная торговая площадка (ЭТП) «Гермес». Она провела аукцион, как только оправилась от технического сбоя. По ее информации, его причиной снова стала кибератака.

    Торговая процедура была назначена на 9:00 20 апреля, однако примерно в этот момент сайт ЭТП стал недоступен. В таком состоянии он находился около 10 часов. В 19:30 система снова заработала и начала аукцион.

    Как следует из итогового протокола, участники торговались чуть больше часа. Их было всего два — Валерий Яковлев из Москвы и петербургская фирма «Управление инвестициями». Победителем стала последняя, предложив за аренду 13 построек за 6,123 млн рублей в год. При этом начальная цена лота составляла 5,167 млн, шаг аукциона — 258 тысяч рублей.

    По данным СПАРК, компания «Управление инвестициями» зарегистрирована в июле 2020 года. До недавнего времени она принадлежала Дмитрию Куликову. Ранее он работал генеральным директором предприятия по промышленной добыче янтаря «Калининградский янтарный комбинат», затем стал заместителем главы Янтарного округа города Балтийска. В 2019 году он на короткое время возглавил Всеволожское предприятие электрических сетей. Единственная компания, которая принадлежит ему сейчас, «Северо-Западный центр подтверждения соответствия», зарегистрирована в Сертолово и ликвидируется налоговой.

    «Управление инвестициями» с декабря 2022 года принадлежит предпринимателю Юрию Ржевцеву.

    Как ранее писала «Фонтанка», объекты недвижимости принадлежат Росимуществу. По его заказу на торгах должны были разыграть право аренды хозяйственных построек на 15 лет по начальной цене около 5 млн рублей. Победитель автоматически получил бы в пользование участок площадью 24,6 га, на котором они находятся. Впоследствии закон дает арендатору право приоритетного выкупа арендованного имущества по кадастровой стоимости. По оценке экспертов, рыночная стоимость земли, если привести ее в товарный вид, может достигать нескольких миллиардов.

    Претенденты на участие в торгах столкнулись с трудностями при регистрации на ЭТП и подаче заявок и неоднократно жаловались на это в УФАС Петербурга. По их мнению, регламент площадки сформулирован так, чтобы ограничить количество потенциальных участников. Из восьми претендентов допущены к торгам оказались лишь двое.

    Изначально торги по объекту были назначены на 10:00 18 апреля, но незадолго до указанного времени сайт ЭТП оказался недоступен. Площадка заявила, что подверглась DDoS-атаке. Всю торговую процедуру перенесли на 9:00 20 апреля, но ситуация повторилась.

    «Сегодня утром была предпринята очередная попытка DDoS-атаки на сайт ЭТП. Несмотря на усилия злоумышленников, сайт продолжает работу», — заявила площадка к вечеру того же дня.

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