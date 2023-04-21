Имущественному комплексу в Сертолово со второй попытки нашли арендатора

Торги по имущественному комплексу на Восточно-Выборгском шоссе, 32, в Сертолово состоялись со второй попытки. Итоговый протокол 21 апреля опубликовала на своем сайте электронная торговая площадка (ЭТП) «Гермес». Она провела аукцион, как только оправилась от технического сбоя. По ее информации, его причиной снова стала кибератака.



Торговая процедура была назначена на 9:00 20 апреля, однако примерно в этот момент сайт ЭТП стал недоступен. В таком состоянии он находился около 10 часов. В 19:30 система снова заработала и начала аукцион.

