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    Снаряжение, одежда, бани, автомобили. Беглов рассказал, что Петербург отправляет в зону СВО

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    Власти Петербурга отправляют в зону специальной военной операции на Украине дополнительное снаряжение и оборудование. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе отчета перед Законодательным собранием 26 апреля, отвечая на вопрос главы фракции «Единая Россия» Павла Крупника о том, как Петербург поддерживает участников СВО.

    «Это дополнительное оборудование и снаряжение, хочу подчеркнуть — дополнительное. Те же походные бани. Есть бани, но хочется свою небольшую баню. Это дополнительная какая-то одежда, которая требуется, много заявок», — отметил он. Промышленность Петербурга, по словам Беглова, «неплохо модернизирует определенные автомобили», приспосабливая их к нуждам СВО. Но какие именно предприятия этим занимаются, не сообщил.

    Губернатор подчеркнул, что речь именно о дополнительных предметах, тогда как всем основным бойцов обеспечивает Минобороны. Все поставки делаются по согласованию с этим ведомством. «Есть стандартное снаряжение, есть современное, выпущенное только что. Почему бы для наших ребят не поставить», — сказал он.

    «Мы все граждане России, мы все с вами боремся, чтобы мы были независимыми, нами не помыкали и не управляли из-за океана. Поэтому любые просьбы от командиров частей мы выполняем», — подчеркнул Александр Беглов. Также губернатор отметил, что участники СВО «воюют с наследниками фашистов, которые хотят взять реванш за войну, которую они проиграли».

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    СВОПетербургСнаряжениеОборудование
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