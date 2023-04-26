В Челябинске объявили смотр-конкурс на лучшее убежище

В Челябинске объявили смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны (ГО) — убежищ. Он продлится до конца весны, а победители будут награждены.
О конкурсе говорится в распоряжении местной администрации. Участвовать в нем рекомендовано руководителям челябинских организаций, использующих защитные сооружения ГО. Убежища разделят на группы по вместимости: до 150 человек, 150 — 600 и более 600. Оценивать их будут по балловой системе, а в критериях указаны, например, герметичность сооружения, исправность унитазов и состояние воздуховодов.
В конце прошлого года «Фонтанка» прошлась по бомбоубежищам, в том числе по «народным» спискам, и рассказала, что получилось. В Смольном сообщали, насколько город готов к чрезвычайным ситуациям, но проект постановления о безопасных районах пока так и не был подписан.