    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, вос

    755мм

    31%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.55eur90.03

    В Челябинске объявили смотр-конкурс на лучшее убежище

    469
    8 комментариев

    В Челябинске объявили смотр-конкурс защитных сооружений гражданской обороны (ГО) — убежищ. Он продлится до конца весны, а победители будут награждены.

    О конкурсе говорится в распоряжении местной администрации. Участвовать в нем рекомендовано руководителям челябинских организаций, использующих защитные сооружения ГО. Убежища разделят на группы по вместимости: до 150 человек, 150 — 600 и более 600. Оценивать их будут по балловой системе, а в критериях указаны, например, герметичность сооружения, исправность унитазов и состояние воздуховодов.

    В конце прошлого года «Фонтанка» прошлась по бомбоубежищам, в том числе по «народным» спискам, и рассказала, что получилось. В Смольном сообщали, насколько город готов к чрезвычайным ситуациям, но проект постановления о безопасных районах пока так и не был подписан.

    Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года ввел в регионах страны разные уровни готовности. В Челябинской области действует базовый уровень, который предполагает мероприятия по защите от ЧС, меры для удовлетворения потребностей вооруженных сил, усиление охраны общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close