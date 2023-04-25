Лазурные автобусы встали в «паровозик» после аварии на Планерной

Вечером вторника, 25 апреля, на Планерной улице образовался «паровозик» из лазурных автобусов. В этом была виновата авария — в один из них врезалась машина.
Обошлось без пострадавших, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк». По предварительным данным, в лазурный автобус №223 врезался автомобиль, «притянув» в аварию еще две машины. Задержек в движении ДТП не вызвало.
читатель «Фонтанки»
Судя по кадрам очевидцев, затор на дороге получился солидный. Автомобиль от автобуса пришлось отталкивать в том числе сотрудникам МЧС.
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