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    Лазурные автобусы встали в «паровозик» после аварии на Планерной

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    Вечером вторника, 25 апреля, на Планерной улице образовался «паровозик» из лазурных автобусов. В этом была виновата авария — в один из них врезалась машина.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Обошлось без пострадавших, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Третий парк». По предварительным данным, в лазурный автобус №223 врезался автомобиль, «притянув» в аварию еще две машины. Задержек в движении ДТП не вызвало.

    читатель «Фонтанки»

    Судя по кадрам очевидцев, затор на дороге получился солидный. Автомобиль от автобуса пришлось отталкивать в том числе сотрудникам МЧС.

    читатель «Фонтанки»/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Лазурный автобусДТП с автобусомПланерная улица
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