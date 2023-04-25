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    Вертолёт санавиации разбился под Волгоградом, не дотянув до аэродрома 5 км

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    Вертолёт санавиации потерпел крушение в Волгоградской области из-за технической поломки поздно вечером 24 апреля. Погиб один человек — пилот.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, по предварительной информации, вертолёт «Ансат» возвращался на место дислокации — в поселок Ерзовка под Волгоградом. По данным «Интерфакса», он не дотянул до аэродрома около 5 километров, когда с ним пропала связь.

    «После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку. В полете пилот связался с диспетчером и доложил о неисправности. Затем связь с ним пропала», — рассказали в экстренных службах.

    Вертолёт стали искать и нашли разрушенным. Пилот умер. Пассажиров на борту, по данным местного комздрава, не было.

    СК отчитался о возбуждении дела о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

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