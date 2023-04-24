СМИ сообщили о закрытии неба над Внуково. Там говорят другое

Воздушное пространство над московским аэропортом Внуково временно закрыли из-за предполагаемого беспилотника. Об этом 24 апреля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в авиакругах.



Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в правоохранительные органы поступило сообщение о неизвестном летательном аппарате, и небо закрыли в целях безопасности.



В пресс-службе Внуково опровергли закрытие неба. «Аэропорт Внуково на данный момент работает в штатном режиме. Воздушное пространство открыто», — заявили там РБК. Судя по онлайн-табло, воздушная гавань как принимает, так и отправляет самолеты. Это же следует и из данных Flightradar24.

