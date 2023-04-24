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    Песков рассказал, как относится к доносам

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    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал доносы «отвратительным явлением». Так он ответил на вопрос о «доносах от активистов на различных артистов».

    «Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так и будет», — заявил Песков в кулуарах просветительского марафона общества «Знание» (цитата по ТАСС).

    Также Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет двойников, а в бункерах он никогда не сидел.

    Как писала «Фонтанка», ранее общественный деятель Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации армии. Тот подал к Бородину иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. В Малом драматическом театре в Петербурге перенесли на месяц два спектакля с Козловским, не объяснив причин.

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