«Железной леди» петербургской торговли больше нет. Кем была Надежда Тушакова, 30 лет рулившая Большим Гостиным двором

Фото: Сергей Коньков/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Надежду Тушакову опасались миллиардеры, уважали чиновники и боготворили сотрудники. Начав карьеру с должности простой продавщицы, в лихие 90-е она возглавила команду Большого Гостиного двора и уберегла старейший универмаг от судьбы соседнего Апраксина, а затем воспротивилась превращению в премиальный ТЦ. О том, как при ней в Гостинке сочетались показы Pierre Cardin и храмовое строительство, а ностальгический советский стиль соседствовал с передовыми бизнес-идеями, по просьбе «Фонтанки» вспомнили ее коллеги.



24 апреля в Гостином Дворе царит атмосфера скорби. У многих при упоминании имени Надежды Павловны наворачиваются слезы - уход директора по развитию и главы совета директоров, по словам сотрудников, стал настоящим ударом. «Вот, даже техника не хочет сегодня работать», - комментирует одна из работниц зависший компьютер. «Невосполнимая утрата, Гостиный двор осиротел», - говорит директор универмага Елена Коршунова.

Глубина траура будет более понятна, если вспомнить о том, что последние 30 лет Надежда Тушакова была бессменным руководителем Гостинки, а работала в универмаге и вовсе 60 лет и за это время стала живой легендой. «Гостиный двор, который вы видите, создан Надеждой Павловной. Она отработала здесь больше 60 лет. Это был ее дом, вся ее жизнь связана с Большим Гостиным двором», - рассказывает Елена Коршунова, которая сама посвятила универмагу 42 года жизни.



Другие работники Гостинки вспоминают, что пришли на работу к Тушаковой молоденькими девчонками, да так и остались верны ей на десятилетия. По их словам, для коллектива Тушакова была не просто лидером, а старшим членом семьи, к которому можно прийти с любым вопросом, даже личным, и получить дельный совет и, если требуется, помощь.

Отличник советской торговли Официальная трудовая биография, опубликованная на странице Большого гостиного двора, гласит, что в универмаг Надежда Тушакова пришла в начале 1960-х. Сразу после школы она устроилась продавщицей в магазин фарфора и хрусталя, а уже после окончания института стала старшим инженером научной организации труда, и занялась, как бы мы сказали сейчас, оптимизацией бизнес-процессов, а также создала школу резерва при универмаге, где руководители проводились обучающие занятия для персонала. По воспоминанию коллег, ноу-хау Тушаковой как управленца стал метод обучения сотрудников - через деловые игры. Потом это пригодилось при перестройке торговли на рыночные рельсы.



«В начале Перестройки с группой специалистов занималась прикладными вопросами управления трудовым коллективом. Она воплощала свои идеи не только в Большом Гостином дворе - она объездила всю Россию и учила руководителей торговых предприятий Советского союза, а потом России новой рыночной экономике», - вспоминает Елена Коршунова.

Во время проведения «Олимпиады — 80» Надежда Тушакова отвечала за организацию торговли сувенирами на стадионе им. Кирова, а затем управляла продажей дефицитных товаров в Гостином дворе. В 1990-х Тушакова организовала продовольственную торговлю, которой до этого в универмаге не было и стала директором по торговле, а в 1994 году возглавила его приватизацию.



Ход королевы Отвечая на вопрос о том, как на протяжении стольких лет Надежде Тушаковой удавалось оставаться у руля Большого Гостиного двора и выходить победителем из схваток с более чем достойными соперниками, ее коллеги и говорят, что она мыслила не столько как предприниматель, сколько как шахматный гроссмейстер. «У нее был своего рода дар предвидения и умение в разной ситуации просчитывать даже не на два, а на четыре шага вперед и принимать сложные решения», - комментирует Елена Коршунова.

К примеру, именно она организовала работников и провела приватизацию Большого Гостиного двора, чтобы спасти его, рассказывает она. «Идея была в том, чтобы сохранить единый универмаг, не разделить его на клетушки и отдельные магазинчики. Благодаря этому Большой Гостиный двор остался единым комплексом и сохранил трудовой коллектив», - отмечает Елена Коршунова. За примерами, чем мог бы стать Большой Гостиный двор, если бы, к примеру, был приватизирован по частям, далеко ходить не надо - достаточно посмотреть на соседний Апраксин двор.



Процесс приватизации, впрочем, не был гладким. Вначале коллектив универмага получил контрольный пакет акций. Но некоторые сотрудники предпочли живые деньги и продали свои акции, позднее избавился от своих долей и город. В итоге крупнейшими бенефициарами оказались структуры банка «Викинг» Алексея Устаева, а также комании ООО «Виктория СПб» и ООО «Сигма» (фактическим владельцем называют Константина Мирилашвили, брата основателя холдинга «Петромир» Михаила Мирилашвили). Однако миноритарные доли остались и у сотрудников, которые работали в команде Тушаковой.



В следующие 20 лет Большой Гостиный двор работал как универмаг - именно этот термин предпочитает команда. Управляющее АО арендует здание у города, но в качестве ретейлера занимает лишь небольшую часть здания, остальное сдается субарендаторам. Финансовые результаты нельзя назвать впечатляющими: в 2022 году оператор Гостинки заработал 867 млн выручки и 34 млн прибыли, но город стабильно получает арендную плату, а акционеры дивиденды.

На знаковый объект в центре города то и дело появлялись претенденты. Так, в 2013-2016 года управляющий партнер Fort Group Максим Левченко, ставший миноритарными акционером универмага, предпринял попытку сместить менеджемент и превратить Большой Гостиный двор в современный торговый центр. Подобный актив может и должен зарабатывать больше, уверял он. Но измотать других собственников судами и перетянуть на свою сторону коллектив не удалось - в 2022 году Максим Левченко продал свою долю физлицу, связанному с группой Ginza, которая делает на территории универмага гастрономический проект.



К слову, появление в Гостинке гастрономического пространства - это тоже идея Надежды Тушаковой, подчеркивает Елена Коршунова. Мысль развивать универмаг не только как торговое пространство, но как культурное и досуговое появилась задолго до того, как это стало общим трендом. «Она все время искала новые творческие пути, никогда не останавливалась на достигнутом, всегда шла вперед, ее всегда осеняли свежие идеи», - говорит директор.



«Энерджайзер», - характеризует ее директор СЗИУ РАНХиГС и экс-глава Центрального района Андрей Хлутков, познакомившийся с Надеждой Тушаковой в 2007 году. Эту же черту выделяют и коллеги. «Мы работаем 364 дня в году, а отдыхаем только 1 января», - комментирует Елена Коршунова, добавляя, что Надежда Тушакова, несмотря на почтенный возраст, не думала уходить на покой и помимо должности главы совета директоров занимала пост директора по развитию.



Культура торговле не помеха Большинство сотрудников Большого Гостиного двора отказались говорить подробно о своем руководителе - слишком сильны эмоции. Но пригласили корреспондента в кабинет, из которого Надежда Тушакова 30 лет управляла универмагом. Интерьер под стать - классические колонны, паркет, массивные столы и огромные кресла, аквариум с рыбками, иконы и множество фотографий - где-то вне времени.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На одном из снимков Надежда Павловна запечатлена с импозантным седовласым мужчиной в очках. «Это когда Галерею высокой моды открывали, приезжал сам Пьер Карден», - вполголоса делятся коллеги Тушаковой.



На другом фото она - в стильной белой шубке, явно какой-то прием. На третьем - в компании оперной певицы Еленой Образцовой. «А вы знаете историю, как они познакомились? Образцова присматривала в Гостином дворе шубу. А потом, на встрече в Москве, где присутствовала Надежда Павловна, Елена Васильевна обратилась к собравшимся с вопросом: “Кто может оказать помощь в открытии школы Образцовой?”. И Надежда Павловна единственная встала и сказала: “У меня есть здание и я готова открыть на территории Большого Гостиного двора школу вашего имени», - рассказывает одна из коллег Надежды Тушаковой.

Совместный проект с оперной дивой и обещания вложить 300 миллионов в реконструкцию внутреннего двора сыграл не последнюю роль в том, что городские власти остались на стороне команды Тушаковой в конфликте с Масимом Левченко, считают некоторые собеседники «Фонтанки». Однако подчиненные Тушаковой стараются не комментировать эти события. Так или иначе, академия работает уже восемь лет и за это время обучила более 2 тысяч взрослых и детей, подчеркивает Елена Коршунова. И здесь Тушакова, по ее словам, снова проявила себя первопроходцем.



«Еще до того, как торговые комплексы стали развивать развлекательную составляющую, Надежда Павловна как премудрый провидец стала понимать, что в таком большом предприятии как Большой Гостиный двор помимо торговли должна быть культурно-образовательная точка притяжения», - отмечает она.

Почти религиозная лексика в отношении покойного руководителя не кажется такой уж странной, если учесть, что еще одним проектом Надежды Тушаковой был домовой храм преподобного Серафима Вырицкого, который в 2014 году открыли в здании бывшего комитета по управлению Гостиным двором. Маленькая молельная комната была организована еще, когда началась перестройка, а затем переросла в храм, вспоминает Елена Коршунова. «Серафим Вырицкий - покровитель торговли. Он начинал как купец, работал в Гостином дворе учеником приказчика и, когда получил все необходимые знания, создал свою лавку в Апраксином дворе, а потом, поняв что заработал все земное что есть, принял монашеский пост», - рассказывает она.



Для своих подчиненных Надежда Тушакова была если не праведницей от торговли, то живой легендой, на которую буквально молились. Что будет после ее ухода, работники Гостинки стараются не загадывать. «Коллектив работает и старается делать так, как учила Надежда Павловна», - заключает Елена Коршунова.

Галина Бояркова, Наталья Вязовкина,

«Фонтанка.ру»

