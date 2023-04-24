НАМИ готовит новый водородный Aurus Senat, а линейку «Аурусов» хотят дополнить яхтами

ФГУП «НАМИ» планирует к концу 2023 года представить новую, модернизированную версию автомобиля Aurus Senat на водороде. В ближайшие годы водородной и электрической версией обзаведется и внедорожник Komendant, а в будущем в линейку Aurus хотят добавить яхты.
Презентовать новую водородную версию Aurus Senat с увеличенным запасом хода планируется на международном саммите по экологии в Объединенных Арабских Эмиратах в конце 2023 года. Об этом в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает 24 апреля ТАСС. По его словам, автомобиль будет «уже в более зрелой версии» с другими ячейками.
Также НАМИ активно работает над созданием последовательного гибрида Aurus Senat, сообщил Назаров. Это электрический автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Он отличается тем, что ДВС не соединен с колесами напрямую, а выступает в качестве генератора.
С 2025 года в НАМИ планируют начать разработку электрической и водородной версий внедорожника Aurus Komendant. Презентация «Коменданта» состоялась в сентябре 2022 года в столичном Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Серийное производство внедорожников стартовало на заводе в Татарстане в конце ноября.
Помимо этого, по словам Назарова, НАМИ ведет переговоры с несколькими компаниями о расширении линейки Aurus на суда. Под отечественным брендом хотят выпускать люксовые яхты. В том числе в переговорах участвует ОСК. О возможных датах появления яхт Aurus говорить пока рано, добавил он: «Пока еще переговоры ведем. После переговоров еще создание несколько лет займет».