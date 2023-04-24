НАМИ готовит новый водородный Aurus Senat, а линейку «Аурусов» хотят дополнить яхтами

ФГУП «НАМИ» планирует к концу 2023 года представить новую, модернизированную версию автомобиля Aurus Senat на водороде. В ближайшие годы водородной и электрической версией обзаведется и внедорожник Komendant, а в будущем в линейку Aurus хотят добавить яхты.



Презентовать новую водородную версию Aurus Senat с увеличенным запасом хода планируется на международном саммите по экологии в Объединенных Арабских Эмиратах в конце 2023 года. Об этом в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте рассказал гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, передает 24 апреля ТАСС. По его словам, автомобиль будет «уже в более зрелой версии» с другими ячейками.